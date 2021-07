Temenos progresse sur tous les fronts au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Temenos a fait état mercredi de résultats trimestriels en hausse dans tous ses domaines d'activité et dans l'ensemble des régions, en particulier aux Etats-Unis ainsi que d'une amélioration de la rentabilité supérieure aux attentes. Dans la foulée, la direction a confirmé ses objectifs annuels.

Les recettes réalisées entre avril et fin juin se sont montées à 236,0 millions de dollars, en hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, indique le développeur genevois de logiciels bancaires dans un communiqué. Les revenus issus de licences ont bondi de 18% sur un an, à 95,9 millions.

"Le contexte des ventes a continué de s'améliorer, toutes les régions enregistrant une croissance à deux chiffres pendant le trimestre" s'est félicité le directeur général (CEO) Max Chuard, évoquant une évolution particulièrement favorable aux Etats-Unis, qui sont restés le principal contributeur aux revenus de licences pendant la période sous revue. Et de souligner en téléconférence que le pays de l'oncle Sam représente à lui seul 40% des dépenses mondiales en informatique bancaire.

Tendances stimulées par la pandémie

"La crise sanitaire a amplifié les tendances structurelles qui poussent les banques à rénover leurs systèmes informatiques", a confié le dirigeant à AWP. A cela s'ajoute l'entrée en lice de nombreux nouveaux acteurs dans le secteur financier - fintechs, néobanques - demandeurs de technologie pour une architecture informatique dématérialisée (cloud).

Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à 85,4 millions de dollars, soit 13% de mieux qu'au deuxième trimestre 2020, pour une marge afférente de 36,2%, en progression de 100 points de base (pb). Le bénéfice par action (BPA) s'est quant à lui enrobé de 11% sur un an à 0,89 dollar.

Les chiffres publiés par Temenos après la clôture boursière sont conformes aux projections des analystes sondés par AWP pour ce qui est des recettes, mais les ont nettement dépassées pour ce qui est de la rentabilité opérationnelle. Le résultat net s'inscrit dans le haut de la fourchette attendue de 0,77 à 0,92 dollar par action.

La direction a confirmé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir, une croissance des ventes comprise entre 8 et 10% et de l'Ebit entre 12 et 14% à l'échelle du groupe. Au vu de la performance trimestrielle, elle a légèrement revu ses objectifs de croissance pour les services informatiques décentralisés (SaaS) à 50-60%, contre 40-50% jusqu'ici.

"Notre leadership en termes de ventes nous permet d'investir beaucoup plus que nos concurrents dans des technologies innovantes", a assuré Max Chuard, rappelant qu'à l'heure actuelle, plus de 3000 établissements ont recours aux services de Temenos dans quelque 150 pays, y compris des acteurs majeurs du secteur bancaire.

Partenariats fructueux

Le patron du groupe genevois se dit "très satisfait" de sa collaboration avec la jeune pousse Taurus, qui peut proposer aux clients de Temenos son expertise dans les cryptodevises à travers une interface API. L'entreprise peut ainsi mettre à profit l'enthousiasme du marché pour cette type d'actifs, sans devoir en supporter les risques, notamment ceux liés à la volatilité des monnaies virtuelles.

Revenant sur le partenariat technologique avec Huawei annoncé début juin, Max Chuard souligne l'intérêt de sa clientèle en Asie et au Moyen-Orient pour les solutions de cloud proposées par le colosse chinois.

Interrogé sur l'éventuel préjudice que pourrait représenter un partenaire comme Huawei pour le développement des affaires dans certaines régions, notamment aux Etats-Unis, le patron de Temenos s'est voulu serein. "Nous avons un très grand nombre de partenaires, selon le type de produits et la géographie", évoquant pour le marché US des géants technologiques comme Microsoft et Amazon.

Dans une note au marché, Baader Helvea souligne que la surperformance de Temenos est principalement due à une évolution des coûts plus favorable qu'attendu, mais prévient que les prochains trimestres risquent d'être plus ardus pour le développeur genevois.

