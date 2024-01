Communiqué officiel de TEMENOS AG

William Moroney est promu président des activités internationales et rejoint le comité exécutif

Philip Barnett, président des Amériques, rejoint également le comité exécutif

GENÈVE, 16 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé, ce jour, que William Moroney a été promu président des activités internationales et a rejoint le comité exécutif, avec effet immédiat. Philip Barnett, président des Amériques et membre du conseil d’administration, est également promu au comité exécutif. Tous deux rendent compte au PDG de Temenos, Andreas Andreades.

Cadre supérieur et membre du conseil d’administration de la société, William Moroney élargit ses attributions et sera responsable des activités internationales de Temenos en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans la région Asie-Pacifique, qui représente 57 % du chiffre d’affaires total de la société. Il sera également responsable des partenaires et s’attachera à générer de nouvelles sources de revenus par le biais de partenariats ainsi qu’à accroître la présence de la société dans les grandes banques de niveau 1 et 2.

William Moroney est promu de son poste précédent de directeur général pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Temenos, où il a réussi à stimuler la croissance et à dépasser les objectifs régionaux en termes de chiffre d’affaires et d’activité. Ayant rejoint Temenos en 2020, il apporte plus de 25 ans d’expérience dans la vente et la direction des ventes. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises internationales spécialisées dans les systèmes bancaires, la technologie et l’externalisation.

Philip Barnett est un chef d’entreprise chevronné qui travaille chez Temenos depuis 2003 et qui a occupé plusieurs postes de direction. Il est responsable de la stratégie et du succès des clients de Temenos dans les Amériques et a remporté de nombreux contrats avec des clients prestigieux depuis sa prise en charge de la région. Avant cela, il a été président de la croissance stratégique, chargé de tirer parti des partenaires mondiaux dans le domaine de la technologie et des services informatiques pour générer de nouvelles sources de revenus et de nouvelles opportunités de marché dans le monde entier.

Jean-Paul Mergeai quitte son poste de président des ventes internationales et prend sa retraite de Temenos après 13 ans au cours desquels il a joué un rôle clé dans la croissance de la société, en dirigeant l’activité Global Private Wealth avant de devenir directeur général pour le Moyen-Orient et l’Afrique et enfin président des activités internationales. Ayant déjà travaillé en étroite collaboration avec William Moroney pendant plusieurs années, Mergeai restera chez Temenos jusqu’à la fin du mois de juin 2024 en tant que conseiller du PDG afin d’assurer une transition en douceur des relations avec les clients et d’autres projets.

Lee Allcorn prend le poste de directeur général pour le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a rejoint Temenos en 2020 en tant que directeur des ventes pour la région.

William Moroney, président des activités internationales de Temenos, a déclaré : « Je suis ravi d’assumer ce rôle à la tête de notre entreprise internationale et de notre organisation de partenaires. Dans le contexte actuel de perturbation du secteur, une opportunité fantastique s’offre à nous de développer notre activité et de mettre les avantages de notre plateforme moderne évolutive et cloud-native à la portée de davantage de banques dans le monde. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos équipes dans le monde entier afin de poursuivre sur notre lancée et de saisir de nouvelles opportunités de marché. »

Philip Barnett, président des Amériques de Temenos, a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre le comité exécutif et de continuer à collaborer avec nos équipes des Amériques et nos partenaires pour apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients. Nous avons les meilleures références clients dans les Amériques, comme l’une des 30 premières banques américaines, Commerce Bank, Convera et BanCoppel en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour n’en citer que quelques-unes. Nous disposons d’une plateforme bancaire moderne qui a fait ses preuves et qui est entièrement conforme aux réglementations locales, offrant une technologie cloud avancée pour aider les banques à moderniser leurs opérations bancaires et de paiement. Et nous allons poursuivre nos investissements en R&D et accélérer notre élan pour 2023 dans les Amériques. »

Andreas Andreades, directeur général de Temenos, a déclaré : « Je souhaiterais féliciter Will et Philip pour leurs promotions et leur souhaiter la bienvenue au sein du comité exécutif de Temenos. Je suis convaincu qu’ils continueront à transformer la manière dont nous apportons de la valeur ajoutée à nos clients.

Non seulement Will apporte plus de 20 ans d’expérience réussie dans des entreprises technologiques mondiales, mais au cours des quatre années qu’il a passées chez Temenos, il a dépassé ses objectifs chaque année et a démontré sa capacité à faire croître Temenos de manière significative ainsi qu’à sélectionner la prochaine génération de dirigeants. Cette nomination nous aidera incontestablement à développer nos activités internationales, tout en assurant la continuité pour nos clients et nos employés.

Philip est un leader qui a fait ses preuves et qui s’est engagé auprès de Temenos, avec une expérience très réussie dans le domaine des ventes, des opérations commerciales et du leadership axé sur une forte croissance. Sous sa direction, la région Amériques est plus forte que jamais et dispose d’une organisation commerciale expérimentée qui nous aidera à transformer davantage notre engagement sur le marché.

Au nom de tous les membres de Temenos, je souhaiterais exprimer ma sincère gratitude à Jean-Paul pour avoir servi pendant toutes ces années et nous avoir aidés à faire de Temenos un leader mondial des logiciels bancaires. Temenos ne serait pas ce qu’elle est sans la contribution inestimable de Jean-Paul. Je lui souhaite une agréable retraite, alors qu’il passe le relais à la prochaine génération pour façonner l’avenir de l’entreprise.

Je suis fier de pouvoir compter sur une équipe de gestion de classe mondiale, composée de dirigeants dévoués et extrêmement expérimentés, pour assurer notre succès en 2024 et au-delà. »

