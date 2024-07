Genève (awp) - L'éditeur de logiciels bancaires Temenos a bouclé son deuxième trimestre sur un chiffre d'affaires en hausse. Pour l'exercice 2024, la direction conserve ses prévisions de résultat d'exploitation (Ebit) et de bénéfice par action (BPA). Le nouveau directeur général s'est dit confiant pour l'avenir.

Entre avril et juin, les recettes se sont établies à 248,4 millions de dollars (221,4 millions en francs suisses au cours du jour) soit 4% de plus qu'un an plus tôt, lit-on dans un communiqué publié mardi après la clôture boursière.

Les revenus de logiciels ont contribué à hauteur de 101,9 millions (-1%), ceux de la maintenance à 115 millions (+10%) et ceux des services à 31,5 millions (-1%).

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a avancé de 7% sur un an à 90,4 millions de dollars et la marge correspondante d'un point de pourcentage à 36,4%. Le bénéfice par action (BPA) a gagné 8% à 94 cents.

Ces résultats répondent en partie aux attentes du consensus AWP dont les analystes interrogés tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 254,9 millions et un Ebit à 86 millions.

Contrats retardés et investissements programmés

"Le deuxième trimestre a bénéficié de la signature tardive de tous les contrats retardés au premier trimestre", explique le directeur financier, Takis Spiliopoulos, cité dans le communiqué et rappelant les accusations d'Hindenburg. "Nous avons perdu deux mois, mais pas de marchés. (...) Le taux de signature de contrats s'est normalisé."

L'américain reprochait à Temenos en février de "graves irrégularités" dans la présentation des comptes. L'éditeur de logiciels avait alors fait procéder à une enquête externe par la société d'audit Alvarez & Marsal et les cabinets Schellenberg Wittmer et Sullivan & Cromwell. Selon Temenos, les auditeurs n'ont pas trouvé d'indice d'irrégularité et assure que les frais de l'enquête externe seront réglés au troisième trimestre.

Jean-Pierre Brulard, nouveau directeur général de Temenos depuis début mai, s'est dit confiant pour l'avenir et souligne la loyauté "inestimable" des clients. "Il est clair qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer."

M. Brulard a également annoncé plusieurs nominations Outre-Atlantique et des investissements "supplémentaires immédiats dans la mise sur le marché, notamment aux États-Unis et en Europe occidentale". Fin juin, Temenos comptabilisait 101 mises en service, contre 62 au cours des trois premiers mois de l'année.

Pour 2024, la direction confirme de nouveau ses objectifs formulés en avril, à savoir un résultat d'exploitation (Ebit) en hausse de 7 à 9% et un bénéfice par action (BPA) de 6 à 8%. La croissance des recettes des licences de logiciels est par contre revue à la baisse entre 3 et 6% contre 7 à 10% auparavant.

"L'environnement de vente est resté stable et un retour à la croissance est attendu pour le troisième trimestre", a indiqué le chef des finances en conférence téléphonique. "Les prévisions pour l'Ebit sont conservatrices compte tenu des investissements."

Concernant la stratégie du groupe et les objectifs à moyen termes, Temenos dit les réserver pour la journée des investisseurs prévue le 12 novembre.

Mardi, le titre Temenos a clôturé en baisse de 2,2% à 64,60 francs suisses dans un SLI en hausse de 1,54%.

