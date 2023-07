Genève (awp) - Temenos a bouclé son deuxième partiel 2023 sur un chiffre d'affaires quasiment stable, alors que la rentabilité tant opérationnelle que nette s'est améliorée en rythme annuel. Les objectifs pour l'ensemble de l'année ont été reconduits, de même que ceux à moyen terme.

Les recettes réalisées entre avril et juin se sont établies à 239 millions de dollars, a indiqué le développeur de logiciels jeudi après la clôture boursière. La hausse des revenus de licence (+1,7%) et de maintenance (+4,5%) ont permis de compenser la contraction des services (-14,6%). A taux de change constants (TCC), les revenus récurrents ont crû de 14% sur une base annualisée.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé de 8,2% sur un an à 84,7 millions de dollars et la marge correspondante de 2,5 points de pourcentage à 35,4%. Le bénéfice par action (BPA) s'est quant à lui enrobé de 4,8% à 87 cents.

Transition bientôt achevée

"Notre transition vers un modèle de revenus récurrents progresse bien, avec de nombreuses signatures de licences d'abonnement et notre plus forte valeur ajoutée trimestrielle pour les SaaS (logiciels en tant que service, ndlr) jamais atteinte", s'est félicité le directeur général (CEO) Andreas Andreades, cité dans le communiqué, assurant que la transition devrait être "pratiquement achevée d'ici la fin de l'année".

Si les revenus sont ressortis dans le bas de la fourchette des projections des analystes sondés par AWP, l'Ebit et le bénéfice net ont dépassé la moyenne des attentes, la marge Ebit surpassant les projections les plus optimistes.

Dans la foulée, la direction de Temenos a réaffirmé ses ambitions annuelles, à savoir une croissance d'au moins 6% des revenus de licences, de 7% de l'Ebit et de 6% du BPA. "Je m'attends à ce que l'environnement commercial reste stable à l'avenir, et j'ai bon espoir que nous poursuivrons notre solide performance au second semestre", a déclaré l'ancien président du conseil d'administration, qui a remplacé au pied levé Max Chuard à la tête de Temenos, après le départ abrupt du CEO mi-janvier.

Les objectifs stratégiques ont également été reconduits, notamment un Ebit non-IFRS d'au moins 570 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible (FCF) d'au moins 700 millions.

Aucune information en revanche n'a été divulguée quant au processus de recrutement du futur CEO, que l'entreprise s'est engagée à désigner d'ici la fin de l'année.

