Zurich (awp) - L'action Temenos peinait à se trouver une direction claire vendredi, au lendemain de la publication de résultats solides au deuxième trimestre, marqués notamment par une amélioration de la rentabilité supérieure aux attentes, alors que les revenus ont stagné comme prévu.

A 09h50, la nominative Temenos reculait de 0,1% à 72,28 francs suisses, après être passée plusieurs fois de chaque côté de la barre, suivant peu ou prou la tendance de son indice de référence (SLI), en repli de 0,21%.

"Nous continuons à croire que Temenos reste bien positionné dans un marché de croissance attrayant avec une offre de produits forte et compétitive", écrit dans son commentaire Michael Foeth, de Vontobel. L'analyste salue notamment la croissance "solide et continue" des revenus récurrents annuels de 14% et une progression du résultat opérationnel (Ebit) supérieure aux objectifs. Il relève dans la foulée l'objectif de cours à 85 (84) francs suisses et reconduit sa recommandation d'achat du titre (buy).

Plus circonspect, son confrère Knut Woller, de Baader Helvea relève que la surperformance de la rentabilité est essentiellement le fait d'une réduction des coûts, alors que les recettes se sont révélées légèrement inférieures à la moyenne des projections, alors que l'entreprise a laissé entendre que les investissements ont été repoussés au deuxième semestre. La recommandation de vente de l'action (sell) reste de mise, de même que l'objectif de cours à 64 francs suisses.

La copie rendue par le développeur genevois suggère que la demande sous-jacente reste difficile, estime pour sa part Chandramouli Sriraman, chez Stifel. L'expert met en avant la poussée de près d'un tiers des activités Saas (logiciel en tant que service, ndlr), qui devrait permettre à Temenos d'atteindre ses objectifs dans ce segment. La recommandation est maintenue à "hold", assortie d'un objectif de cours à 80 francs suisses tout rond.

buc/fr/vj