Temenos AG, anciennement Temenos Group AG, est une société basée en Suisse qui développe et commercialise des systèmes de logiciels bancaires. Ses services comprennent la mise en œuvre, l'optimisation des performances, l'intégration, l'administration, la maintenance, les mises à jour, la formation et le soutien pour ses solutions logicielles. Elle propose des solutions pour les secteurs de la banque de détail, de la banque d'entreprise, de la banque universelle, de la banque islamique, de la microfinance et de la banque de proximité, ainsi que pour la gestion de patrimoine privée. La clientèle de la société se compose principalement d'institutions bancaires et d'autres institutions de services financiers. Ses principaux produits sont Temenos T24 Core Banking (T24), une plateforme logicielle de gestion du cycle de vie des produits, de front à back office et de gestion de la relation client (CRM), ainsi que Front Office, une solution intégrée, spécifique à chaque rôle et multicanal qui soutient les interactions quotidiennes des banques et les relations à long terme avec leurs clients, qu'ils soient particuliers, entreprises, fortunés ou très fortunés. Elle propose également des solutions pour les fonds et les titres.

Secteur Logiciels