Temenos sélectionné par la Réserve fédérale américaine pour un programme pilote

Genève (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos a été sélectionné par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour un programme pilote dans le secteur des services de paiements immédiats. L'entreprise genevoise a précisé lundi que la Fed a choisi diverses sociétés du secteur bancaire pour le développement du programme "FedNow".

Ce programme doit faciliter l'accessibilité des prestations de paiements immédiats et des banques 24 heures sur 24 et indépendamment de la distance géographique. Via les instituts financiers qui y participeront, entreprises et privés pourront réaliser ou recevoir des paiements immédiats. L'accès sera assuré via le réseau FedLine de la Fed, qui dessert plus de 10'000 instituts financiers.

Dans le cadre du programme pilote, Temenos participera à la conception des fonctions du produit, fournira des informations sur les expériences d'utilisateurs et assurera la préparation des tests du programme.

