Baisse de la valeur nette d'inventaire annuelle de Temple Bar ; augmentation du dividende

Temple Bar Investment Trust PLC - Fonds d'investissement axé sur le Royaume-Uni - La valeur de l'actif net avec la dette à la valeur de marché s'élève à 233,52 pence par action au 31 décembre, soit une baisse de 2,8 % par rapport à 240,35 pence à la même date un an plus tôt. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour l'année est négatif de 2,0 %, contre un rendement positif de 0,3 % pour son indice de référence, l'indice FTSE All-Share. Déclaration d'un dividende total de 9,35 pence par action, en hausse de 18 % par rapport aux 7,9 pence de l'année précédente. Pour l'avenir, Temple Bar se dit optimiste quant à la possibilité de réaliser de nouveaux progrès et au bon positionnement du portefeuille.

Cours actuel de l'action : 226,32 pence par action, en baisse de 1,2 % jeudi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,3

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

