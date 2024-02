Temple & Webster Group Ltd est un détaillant en ligne de meubles et d'articles pour la maison basé en Australie. L'entreprise propose plus de 200 000 produits en vente provenant de centaines de fournisseurs. Le modèle de livraison directe de l'entreprise, selon lequel les produits sont envoyés directement aux clients par les fournisseurs, permet des délais de livraison plus courts et réduit la nécessité de conserver des stocks, ce qui permet d'élargir la gamme de produits. La gamme de produits en livraison directe est complétée par une gamme de produits sous marque de distributeur que la société se procure directement auprès de fournisseurs étrangers. La société opère dans un seul segment, à savoir la vente de meubles, d'articles pour la maison et de produits d'amélioration de l'habitat par l'intermédiaire de sa plateforme en ligne. The Build by Temple & Webster (www.thebuild.com.au) est un détaillant en ligne spécialisé dans l'amélioration de l'habitat. Ses filiales comprennent Temple & Webster Pty Ltd, Temple & Webster Services Pty Ltd, TPW Group Services Pty Ltd, Milan Direct Group Investments Pty Ltd, Milan Direct Pty Ltd, Milan Direct UK Pty Ltd et Temple & Webster NZ Ltd.