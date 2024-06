Templeton Emerging Markets Investment Trust plc est une société d'investissement. La société investit principalement dans des sociétés des marchés émergents dans le but d'offrir une croissance du capital aux actionnaires sur le long terme. Son objectif d'investissement est de rechercher une appréciation du capital à long terme en investissant dans des sociétés des marchés émergents ou dans des sociétés qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires sur les marchés émergents, mais qui sont domiciliées ou cotées sur des bourses de pays développés. La société investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, la finance, la consommation discrétionnaire, les services de communication, l'industrie, les matériaux, la santé, l'énergie, les biens de consommation de base, les services publics et l'immobilier. Elle investit également dans des pays tels que la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande, le Mexique, Hong Kong et la Hongrie. Son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif est Franklin Templeton Investment Trust Management Limited.