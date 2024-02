Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC est une société d'investissement. La société investit principalement dans des sociétés des marchés émergents dans le but d'offrir une croissance du capital aux actionnaires sur le long terme. La société investit principalement dans des sociétés des marchés émergents dans le but d'offrir une croissance du capital aux actionnaires sur le long terme. La société investit dans des secteurs tels que les technologies de l'information, les services financiers, les services de communication, la consommation discrétionnaire, les matériaux, la consommation de base, l'énergie, l'industrie, l'immobilier et les soins de santé. La société investit dans des pays tels que la Chine/Hong Kong, la Corée du Sud, Taiwan, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Thaïlande, les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Indonésie, le Cambodge, le Pakistan, le Pérou, les Philippines et le Kenya. Le gestionnaire d'investissement de la société est Franklin Templeton Emerging Markets Equity.