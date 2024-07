Tempur Sealy International, Inc. est un concepteur, fabricant, distributeur et détaillant de produits de literie. La société opère à travers deux segments : Amérique du Nord et International. Le segment Amérique du Nord comprend les filiales de fabrication, de distribution et de vente au détail, ainsi que les détenteurs de licences situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le segment international comprend les filiales de fabrication, de distribution et de vente au détail, les coentreprises et les concessionnaires situés en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine (à l'exception du Mexique). Son portefeuille de marques comprend Tempur-Pedic, Stearns & Foster, Sealy, Cocoon by Sealy, et ses offres sans marque comprennent des marques de distributeurs et des produits de fabricants d'équipements d'origine (OEM), notamment des matelas, des oreillers et d'autres produits et composants de literie. Ses principaux canaux de vente sont la vente en gros et la vente directe. Ses produits sont vendus par l'intermédiaire de détaillants tiers, dans ses quelque 750 magasins en propre et sur ses plateformes de commerce électronique.

Secteur Mobiliers de maison