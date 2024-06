Tempus AI, Inc. est une entreprise technologique. La société fournit des diagnostics de nouvelle génération dans de multiples domaines de la maladie, avec des capacités technologiques, en exploitant les données et les analyses pour aider à personnaliser la médecine. Les lignes de produits de la société comprennent la génomique, les données et les applications d'intelligence artificielle (IA). Sa ligne de produits génomiques s'appuie sur ses laboratoires pour fournir des services de séquençage de nouvelle génération, de diagnostic, d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), de profilage, de génotypage moléculaire et d'autres tests d'anatomie et de pathologie moléculaire. Les applications d'IA de la société sont axées sur le développement et la fourniture de diagnostics de nature algorithmique, la mise en œuvre de nouveaux logiciels en tant que dispositifs médicaux, ainsi que la création et le déploiement d'outils d'aide à la décision clinique. Son principal produit d'applications d'IA est Next, une plateforme d'IA qui tire parti de l'apprentissage automatique pour appliquer une couche intelligente sur les données générées régulièrement afin d'identifier de manière proactive et de minimiser les lacunes en matière de soins pour les patients en oncologie et en cardiologie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale