Tempus Resources Ltd. a annoncé les résultats d'analyse du programme d'échantillonnage de roches réalisé à Elizabeth en juillet. La société fait également le point sur l'avancement des travaux de mise à jour de l'estimation des ressources NI43-101/JORC pour le projet Elizabeth, en Colombie-Britannique. Le projet aurifère Elizabeth a une superficie totale d'environ 11 500 hectares.

Le récent programme de forage à Elizabeth s'est concentré sur une petite zone de veines de quartz encaissées dans des intrusifs, d'une superficie d'environ 110 hectares. Le programme 2023 d'échantillonnage de roches et de cartographie géologique à Elizabeth s'est concentré sur la vérification au sol des anomalies géophysiques identifiées dans trois zones cibles clés. Sur les 90 échantillons de roche prélevés, six présentaient des teneurs anomales en or.

Zone Elizabeth Nord-Ouest : Quatorze échantillons de roche ont été prélevés dans une zone située au nord-ouest de la zone Elizabeth Main. Les échantillons ont été prélevés à l'intérieur d'un affleurement résistant à l'érosion qui constitue la projection supérieure de la veine Listwanite. L'affleurement présente de multiples et intenses veines de quartz, de calcite et de barytine anastomosées, au sein d'un ultramafique listwanitic rougeâtre et silicifié, où l'on a noté la présence de fuchsite.

Du quartz vuggy a également été observé. Deux échantillons de roches ont donné des résultats d'analyse anomaux en or. Échantillon de roches Elizabeth Nord-Ouest - 0,662 grammes par tonne d'or, Échantillon de roches Elizabeth Nord-Ouest - 0,667 grammes par tonne d'or.

Trois forages historiques (E04-01, E04-03 et E04-05) ont indiqué la présence d'une structure filonienne minéralisée en or dans ce secteur, maintenant appelée Listwanite Vein. Le sondage E04-01 a recoupé une zone de 15,5 m de large à 1,01 g/t sur 15,5 m, dont 2,09 g/t sur 1,5 m. Cette zone minéralisée est encaissée dans une diorite, dans une zone de contact avec une roche ultramafique listwanitique. Zone Elizabeth Est : Le levé de géochimie du sol de 2019 a identifié une anomalie aurifère dans le sol de 400 m x 150 m orientée est-ouest dans un secteur sans indices minéralisés connus antérieurement, situé à environ 2,5 km à l'est de la zone Elizabeth Principale, incluant de multiples échantillons > 0,1 g/t d'or jusqu'à un maximum de 0,66 g/t d'or.

Les résultats multi-éléments fortement anomaux sont identifiés comme des sols résiduels, ce qui implique que l'anomalie est réelle et d'origine locale. Le programme d'échantillonnage de roches et de cartographie de 2023 a permis d'identifier des " fenêtres " intrusives dioritiques dans la zone de l'anomalie Elizabeth Est dominée par des roches ultramafiques. Cela confirme que la taille globale de l'intrusion du porphyre Blue Creek qui renferme les veines d'or à Elizabeth est beaucoup plus importante.

Tempus a prélevé 55 échantillons de roches dans la zone de l'anomalie Elizabeth Est. Trois échantillons de roches ont donné des résultats d'analyse anomaux en or. Échantillon de roche d'Elizabeth Est - 5,900 grammes d'or par tonne - échantillon d'affleurement, Échantillon de roche d'Elizabeth Est - 0,988 gramme d'or par tonne - échantillon d'affleurement, Échantillon de roche d'Elizabeth Est - 1,790 gramme d'or par tonne - échantillon de flotteur.

Zone Elizabeth Sud : Quatre échantillons au total ont été prélevés dans cette zone. Aucune anomalie en or dans les résultats d'analyse.