Tempus Resources Ltd est une petite société d'exploration basée en Australie qui possède un portefeuille de projets aurifères au Canada et en Équateur. La société opère dans trois secteurs géographiques : Australie, Canada et Équateur. Les projets de la société comprennent le projet aurifère Blackdome-Elizabeth et les projets en Équateur. Le projet aurifère Blackdome-Elizabeth se compose de deux styles de minéralisation distincts et est situé dans le centre-sud de la Colombie-Britannique, au Canada. Le site de la mine Blackdome comprend une usine de traitement autorisée d'une capacité de 200 tonnes par jour et un parc à résidus. Son principal groupe de projets comprend les projets Rio Zarza et Valle del Tigre, situés dans le sud-est de l'Équateur. Le projet Rio Zarza est adjacent au projet Fruta del Norte de Lundin Gold. Le projet Valle del Tigre est un projet d'exploration précoce dans la ceinture minérale prometteuse de la Cordillera del Condor, dans le sud-est de l'Équateur. Le projet Rio Zarza comprend deux concessions couvrant environ 1 000 hectares, directement adjacentes à l'ouest de Fruta del Norte.

Secteur Or