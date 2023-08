(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Ten Entertainment Group PLC, en hausse de 6,5% à 277 pence, fourchette de 12 mois 183p-307,28p. L'opérateur de bowling reprend un peu de terrain perdu, mais reste en baisse de 5,8% sur les cinq derniers jours. Il a chuté de 10 % au cours de la seule journée de vendredi. TEG a actualisé le marché pour la dernière fois en juillet, en déclarant que les ventes avaient augmenté de 3,2 % en glissement annuel au cours des 26 semaines précédant le 2 juillet, ou de 1,6 % à périmètre constant.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

MJ Gleeson PLC, en baisse de 1,3% à 366,05 pence, fourchette de 12 mois 331 pence-522,64 pence. Les actions du constructeur de maisons et de l'investisseur foncier chutent dans le cadre d'une vente dans le secteur en général. Les actions des constructeurs de maisons sont soumises à une forte pression à la vente alors que les données de Rightmove indiquent la plus forte baisse mensuelle des prix des maisons au Royaume-Uni depuis 2018 en août. Le sentiment à l'égard du secteur est de plus en plus affecté par l'avertissement sur les bénéfices de Crest Nicholson PLC, qui s'attend à ce que son bénéfice annuel soit inférieur à ses attentes précédentes ainsi qu'à celui de l'année précédente. Crest cite la détérioration des conditions commerciales dans le secteur, l'incertitude économique décourageant les candidats à l'accession à la propriété.

Ferro-Alloy Resources Ltd, baisse de 21% à 8,50 pence, fourchette de 12 mois 8,50-18,53 pence. Les actions du producteur et développeur de vanadium axé sur le Kazakhstan ont atteint leur plus bas niveau sur 12 mois, après avoir averti qu'il avait subi de nouveaux retards imprévus de la part de ses fournisseurs et des transports, ce qui a affecté la production au cours des deux premiers mois du troisième trimestre. L'entreprise s'attend à ce que les retards d'approvisionnement en concentrés et la faiblesse persistante des prix du vanadium aient un "impact important" sur ses résultats financiers du troisième trimestre. "La société estime que la production et les résultats financiers de 2023 devraient être nettement supérieurs à ceux obtenus en 2022, malgré les problèmes d'approvisionnement en concentrés rencontrés à ce jour ", ajoute-t-elle.

