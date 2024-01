Ten Entertainment Group PLC est un exploitant de centres de divertissement basé au Royaume-Uni. La société exploite environ 49 centres au Royaume-Uni. Elle propose une gamme d'options de divertissement complémentaires, notamment l'expérience Hyperbowling, les arènes laser Sector 7, une gamme de salles d'évasion Houdini, du karaoké, des salles d'arcade, des tables de billard américaines, du tennis de table, du soft play et une grande offre de nourriture et de boissons. Son offre principale de bowling est complétée par une gamme d'options de divertissement complémentaires axées sur la famille qui proposent une variété d'activités en plus du bowling. L'entreprise opère à travers deux segments : Tenpin Limited, qui est un exploitant de bowling au Royaume-Uni, et Central segment, qui comprend les activités de secrétariat d'entreprise. Outre plus de 1 170 pistes de bowling réparties sur l'ensemble de son parc, il propose une gamme d'options de divertissement complémentaires, dont 373 tables de billard, 32 salles de karaoké, 32 salles d'évasion, 17 arènes de laser tag et quatre aires de jeux douces.

Secteur Loisirs et détente