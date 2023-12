(Alliance News) - Ten Entertainment Group PLC a déclaré mercredi qu'il avait accepté le rachat de Neon Buyer Ltd, un véhicule indirectement détenu par des fonds d'investissement conseillés par Trive Capital Partners LP.

Ten Entertainment, un exploitant de bowling à dix quilles, a déclaré que Neon Buyer paiera 412,5 pence par action, soit une prime de 33% par rapport à son cours de clôture de 310 pence mardi. L'opération valorise Ten Entertainment à 287 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée.

Les actions de la société ont bondi de 31 % pour atteindre 407,26 pence mercredi matin à Londres.

Ten Entertainment a déclaré : "Nonobstant les opportunités d'accélérer cette croissance, les directeurs de TEG sont conscients de la nécessité de tenir compte des incertitudes et des risques qui existent à court et à moyen terme. TEG n'est pas à l'abri des perspectives politiques nationales et internationales très instables et d'une toile de fond économique volatile, qui ont toutes eu un impact sur les conditions économiques et la confiance des consommateurs britanniques et ont conduit à une inflation significative de certains coûts d'intrants".

Ten Entertainment s'attend à ce que le rachat soit finalisé au cours du premier trimestre 2024.

North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC, un investisseur dans les petites entreprises basées dans les pays bordant l'océan Atlantique Nord, a pris note de l'annonce.

Il a ajouté qu'il s'attendait à une augmentation de la valeur nette d'inventaire par action de 87 pence par rapport au prix de la valeur nette d'inventaire du 31 octobre, ce qui représente une augmentation de la valeur nette d'inventaire d'environ 11,8 millions de livres sterling. La valeur nette d'inventaire par action de North Atlantic Smaller, à l'exclusion des revenus de la période en cours selon la méthode de la mise en équivalence, était de 5 074,49 pence au 31 octobre.

Les actions de North Atlantic Smaller ont augmenté de 0,7 % à 3 907,82 pence mercredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.