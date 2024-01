Ten Lifestyle Group Plc est un fournisseur de services de conciergerie basé au Royaume-Uni. L'entreprise est au service des membres privés et des clients des banques privées, des services financiers et des marques dans le monde entier. Les entreprises clientes utilisent les services de l'entreprise pour acquérir, engager et fidéliser des clients ou des employés estimés. L'entreprise propose des voyages, des restaurants, des divertissements, des offres et des événements. Les implantations géographiques de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique (EMEA), les Amériques et l'Asie-Pacifique (APAC). La filiale à 100 % de la société est Ten Lifestyle Management Limited, dont l'activité principale consiste à fournir des services de conciergerie.

Secteur Loisirs et détente