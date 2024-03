(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

TMT Investments PLC - investisseur en capital-risque dans des sociétés technologiques à forte croissance - déclare une valeur nette d'inventaire par action de 6,62 USD pour l'année se terminant le 31 décembre, en hausse de 3,3% par rapport à 6,41 USD l'année précédente. La valeur nette d'inventaire totale est passée de 201,7 millions d'USD à 208,1 millions d'USD. La société explique que cette amélioration est principalement due à la réévaluation à la hausse de Backblaze et Collectly au cours de la période. "Sans dette financière et avec des réserves de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 11,0 millions de dollars, TMT est bien positionnée pour surmonter la volatilité actuelle du marché et pour continuer à faire des investissements et à réaliser des cessions totales ou partielles lorsque les bonnes opportunités se présenteront.

Ten Lifestyle Group PLC - Société de services de voyage et d'art de vivre basée à Londres - publie une mise à jour de ses résultats pour les six mois se terminant le 29 février. La société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net semestriel d'environ 30,9 millions de livres sterling, inchangé par rapport à l'année dernière, ou en hausse de 4 % à taux de change constant. Elle indique que le nombre de membres actifs continue d'augmenter, passant de 316 000 l'an dernier à 356 000, soit une hausse de 13 %. Le groupe a obtenu et lancé des contrats importants au cours de la période, qui devraient générer des revenus au cours du second semestre de l'année. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s'élever à environ 5,3 millions de livres sterling, contre 5 millions de livres sterling l'année dernière. À la fin du premier semestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 8 millions de livres sterling, contre 8,2 millions de livres sterling à la fin de l'année précédente.

First Class Metals PLC - Société d'exploration axée sur l'Ontario (Canada) - Signature d'un accord d'exclusivité de soixante jours avec Emerald Geological Services Ltd concernant l'acquisition de la propriété de McInnes Lake (Ontario). Marc Sale, directeur général, commente : "Il s'agit d'un développement passionnant pour les opportunités d'exploration de la FCM sur une propriété qui contient potentiellement la même structure que celle présente à Red Lake. L'absence d'exploration systématique ou complète dans un contexte géologique favorable permet d'espérer de manière réaliste une découverte importante." Vous payez 5 000 CAD, soit environ 2 897 GBP, pour la période d'exclusivité.

ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée à Nuneaton, en Angleterre, spécialisée dans les traitements anticancéreux de stade précoce - commence à chercher un directeur général pour diriger la prochaine étape de la croissance. Le processus devrait durer plusieurs mois, pendant lesquels Suzy Dilly restera PDG. Dans le cadre du processus de restructuration, Suzy Dilly et le conseil d'administration envisageront d'autres fonctions potentielles. Par ailleurs, Adrian de Courcey rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif.

Atlantic Lithium Ltd - société de développement du lithium, qui se concentre actuellement sur le développement du projet Ewoyaa sur la côte ghanéenne - annonce de nouveaux résultats d'analyse à haute teneur et à grande échelle provenant du forage de ressources réalisé dans le cadre du projet de lithium Ewoyaa au Ghana. Annonce de nouveaux résultats d'analyse à haute teneur dans le cadre des forages effectués sur les ressources du projet de lithium Ewoyaa au Ghana. Les résultats obtenus à Dog-Leg sont qualifiés d'"importants". Elle souligne que les forages ont recoupé des corps de pegmatite minéralisés à faible pendage et proches de la surface, avec des épaisseurs réelles allant jusqu'à 35 m en dehors de l'estimation des ressources minérales, ce qui prouve qu'il existe un potentiel d'accroissement significatif des ressources. Il est prévu d'avancer le programme de forage qui sera entrepris en 2024. Une mise à niveau de l'estimation des ressources minérales, tant pour le lithium que pour le feldspath, afin d'incorporer tous les forages de 2023 et 2024, est prévue pour le second semestre 2024.

Evgen Pharma PLC - société de développement clinique de médicaments à base de sulforaphane - accepte d'acheter Chronos Therapeutics Ltd pour un montant initial de 899 481 GBP, soit 1,44 pence par action. Le prix pourrait être porté à 3,4 millions de livres sterling sous réserve de la réalisation de certaines étapes. Chronos dispose d'un portefeuille de produits neuropsychiatriques comprenant deux actifs développés jusqu'à un stade préclinique avancé. En outre, Chronos lève 0,85 million de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 1 pence chacun. En outre, Chronos annonce une offre au détail pour lever jusqu'à 1 million de livres sterling. Le produit de la levée de fonds sera utilisé pour le fonds de roulement et pour maintenir le portefeuille de brevets du groupe élargi. Le groupe prévoit de changer de nom pour devenir TheraCryf PLC.

Impellam Group PLC - Fournisseur de solutions de recrutement spécialisé basé à Luton, en Angleterre - déclare que la Haute Cour a mis en place un plan de sanctions permettant de faciliter l'offre de HeadFirst Global BV. Le plan devrait entrer en vigueur jeudi, date à laquelle les actions seront également suspendues.

Custodian Property Income Reit PLC - fonds d'investissement immobilier - Les actionnaires soutiennent la résolution permettant à la société d'attribuer des actions ou d'accorder des droits de souscription ou de convertir tout titre en actions de la société dans le cadre de la fusion recommandée avec abrdn Property Income Trust Ltd. David MacLellan, président du conseil d'administration, a déclaré : "Le conseil d'administration est satisfait du résultat du vote, qui a démontré un soutien très fort de la part des actionnaires de CREI et qui confirme la mise en œuvre de la fusion recommandée." Il encourage les actionnaires d'API à voter en faveur du projet.

