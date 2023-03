Hausse de 5 % de l'action de Ten lifestyle, qui annonce une augmentation de son chiffre d'affaires semestriel

Ten Lifestyle Group PLC - société de services de voyage et d'art de vivre basée à Londres - prévoit de déclarer un revenu net d'environ 30,9 millions de livres sterling pour le semestre qui s'est achevé le 28 février, soit une augmentation de 49 % par rapport aux 20,8 millions de livres sterling de l'année précédente. La croissance au cours de cette période serait due à l'évolution des contrats et à un nombre record de membres actifs, s'élevant à 316 000. Ce chiffre est en hausse de 36 % par rapport au premier semestre de l'année précédente, qui comptait 221 000 membres. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements devrait s'élever à environ 5 millions de livres sterling, contre 900 000 livres sterling en 2021. La position de trésorerie à la fin du premier semestre s'élève à 7,2 millions de livres sterling, contre 6,6 millions de livres sterling l'année précédente. Ten Lifestyle déclare avoir continué à investir dans la technologie et dans son offre tout au long de la période afin d'améliorer les niveaux de service et l'efficacité.

En novembre, Ten Lifestyle a déclaré que le chiffre d'affaires pour l'exercice 2022 qui s'est achevé le 31 août était de 46,8 millions de livres sterling, et que la perte avant impôts s'était réduite à 3,8 millions de livres sterling.

La société prévoit de publier ses résultats semestriels le 3 mai.

Cours actuel de l'action : 92,61 pence l'unité, en hausse de 5,2 % lundi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en hausse de 10

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

