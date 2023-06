(Alliance News) - Ten Lifestyle Group PLC a annoncé jeudi que son président, Bruce Weatherill, quitterait ses fonctions à l'automne, après six années passées au sein de l'entreprise.

La société de services de voyage et d'art de vivre, basée à Londres, a indiqué que cette démission était due à des problèmes de santé.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Jules Pancholi, directeur non exécutif, pour succéder à Bruce Weatherill.

M. Pancholi "apporte une vaste expérience de la création de valeur par la croissance, la technologie et l'adéquation produit-marché", a déclaré Ten Lifestyle, en rappelant qu'il a été directeur non exécutif de Skyscanner Ltd et président d'Oritain UK Ltd, et qu'il a occupé d'autres postes exécutifs et non exécutifs.

Ten Lifestyle a déclaré avoir entamé un processus de recrutement d'un nouveau directeur non exécutif pour remplacer M. Pancholi lorsqu'il sera promu président.

"Je suis attristé par la décision de Bruce de se retirer, mais je soutiens de tout cœur sa décision de donner la priorité à sa santé. Bruce a été un président exceptionnel pendant six ans, il a fait preuve d'une vision claire, d'une orientation stratégique et a encouragé une culture de gouvernance positive", a déclaré Alex Cheatle, directeur général de Ten Lifestyle.

"En ce qui concerne l'avenir, Jules assumera le rôle de président. Grâce à sa connaissance de l'entreprise et à son expertise en matière de technologie, Jules est bien équipé pour diriger le conseil d'administration.

Les actions de Ten Lifestyle ont baissé de 1,3 % à 95,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

