Hot Stock : Ten Square, roulement de tambour ! 22/02/2021 | 10:07 Tommy Douziech 22/02/2021 | 10:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Vous reprendrez bien un peu de winning game pour le dessert ? Renouvèlement de notre format "Hot Stock" avec la présentation d'une opportunité de court-moyen terme (quelques semaines à quelques mois) sur une action à fort potentiel. Mais n'oubliez pas que fort potentiel rime avec risque élevé. Pour la première opportunité "Hot Stock", nous avions fait un focus sur Glu Mobile Inc le 08/02/2021. La valeur a pris 38% le lendemain. Il faut dire qu’une OPA d'Electronic Arts a bien aidé au décollage. Mais les fondamentaux étaient là, et c’est ce qui compte le plus lorsque nous cherchons une action à fort potentiel. Cette fois-ci, il n’y aura peut être pas une OPA, mais un potentiel à considérer. Aujourd'hui, place à Ten Square Games S.A. (WSE:TEN). Spécialisé dans les jeux de simulation 3D, Ten Square est une entreprise polonaise s'adressant à un public recherchant des expériences de plein air sur leur smartphone et PC avec des jeux de chasse ou de pêche par exemple. L'insight est fort compte-tenu des restrictions sanitaires. Mais cet engouement pour les jeux de simulation pourrait bien continuer sur l'année 2021 malgré de potentiels assouplissements des règles sanitaires. En forte croissance depuis 3 ans, l'entreprise a su faire grandir sa progression organique et a même reçu la 5ème place polonaise au "Diamonds Forbes", récompensant les plus fortes croissances par pays. Avec une base de plus de 40 millions de joueurs dans le monde, l'entreprise finalise les tests de plusieurs jeux avec des lancements prévus pour 2021. Le jeu mobile est le divertissement qui a la plus forte croissance depuis 2016, en témoigne le graphique ci-dessous. L'amélioration continue des smartphones, notamment de la fréquence de rafraichissement ainsi que de la taille des écrans, permet de rendre ces jeux de plus en plus concurrentiels face aux consoles traditionnelles. Les revenus générés de ces jeux gratuits proviennent de la publicité. L'entreprise a plus que doublé ses bénéfices nets entre 2018 et 2019 et a réitéré l'exploit en 2020. Avec une rentabilité exceptionnelle (marge nette prévisionnelle de 31,5%) et un retour sur capitaux investis probant (ROE prévisionnel de 117%), l'entreprise devrait continuer à transformer cette croissance organique en argent sonnant et trébuchant. Ten Square affiche une trésorerie nette positive et en croissance et ne se paye "que" 22,5 fois ses bénéfices en 2020, soit un PEG Ratio de 0,14, autrement dit une bouchée de pain. Nous pensons que l’action peut repartir à la hausse au vu de la fructueuse année 2020, du consensus positif de nos analyses et des révisions à la hausse récentes des bénéfices futurs. Valeur à suivre donc cette semaine.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ELECTRONIC ARTS INC. -0.99% 145.95 1.64% GLU MOBILE INC. 0.00% 12.66 40.51% TEN SQUARE GAMES S.A. -4.64% 555 0.73% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TEN SQUARE GAMES S.A. 10:07 HOT STOCK : Ten Square, roulement de tambour !