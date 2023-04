L'entreprise a mis en cause une économie difficile et un marché des jeux mobiles instable.

La société a également décidé de suspendre le développement de ses projets Undead Clash et Fishing Masters et de comptabiliser une dépréciation de 14,3 millions de zlotys (3,39 millions de dollars) pour le premier et de 11,4 millions de zlotys pour le second.

(1 $ = 4,2200 zlotys)