Tenable Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de cyber-exposition, qui gère, mesure et compare les risques de cybersécurité à l'ère numérique. La plateforme de l'entreprise offre une gamme de visibilité sur les problèmes de sécurité, tels que les vulnérabilités, les mauvaises configurations, les violations de conformité interne et réglementaire et d'autres indicateurs. Ses offres de plate-forme d'entreprise comprennent Tenable.io, Tenable.sc, Tenable.ot et Tenable.ad. Tenable.ot, qui est une solution offrant des capacités de détection et d'atténuation des menaces, de suivi des actifs, de gestion des vulnérabilités et de contrôle des configurations pour protéger les technologies opérationnelles. Tenable.ad, qui est une solution pour sécuriser les environnements d'annuaire actif en permettant aux utilisateurs de trouver et de corriger les faiblesses existantes et de détecter les attaques en cours en temps réel sans avoir à déployer des agents ou à utiliser des comptes privilégiés. Tenable.io, qui est un logiciel en tant que service fourni dans le nuage. Tenable.sc est une solution sur site proposant une vue basée sur les risques des surfaces d'attaque traditionnelles et modernes.

Secteur Logiciels