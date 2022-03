Des juges britanniques démissionnent du tribunal de Hong Kong en raison de la répression de la dissidence par la Chine

Robert Reed, qui dirige la plus haute instance judiciaire de Grande-Bretagne, a déclaré que lui et son collègue Patrick Hodge renonceraient avec effet immédiat à leur rôle de juges non permanents de la Cour d'appel finale (CFA) de Hong Kong.

"J'ai conclu, en accord avec le gouvernement, que les juges de la Cour suprême ne peuvent pas continuer à siéger à Hong Kong sans sembler approuver une administration qui s'est éloignée des valeurs de liberté politique et de liberté d'expression", a déclaré M. Reed dans un communiqué.

La Grande-Bretagne, qui a rendu Hong Kong à la Chine en 1997, a déclaré que la loi sur la sécurité, qui punit des délits tels que la subversion d'une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie, a été utilisée pour réduire la dissidence et les libertés. Londres affirme également que cette loi constitue une violation de la déclaration conjointe sino-britannique de 1984 qui a ouvert la voie à la rétrocession.

Depuis la promulgation de la loi en juin 2020, de nombreux militants démocratiques de la ville ont été arrêtés, détenus ou contraints à l'exil, des groupes de la société civile ont été fermés et des médias libéraux ont été contraints de fermer leurs portes dans le cadre d'une répression sécuritaire.

Pékin affirme que la loi a apporté la stabilité à Hong Kong, secouée par des mois de manifestations de rue antigouvernementales parfois violentes en 2019, et qu'elle comprend des garanties en matière de droits de l'homme.

Le président de la Cour suprême de Hong Kong, Andrew Cheung, a déclaré dans un communiqué qu'il prenait note avec "regret" des démissions de Reed et Hodge, affirmant que le pouvoir judiciaire était attaché à l'État de droit et que les juges étrangers avaient apporté une contribution précieuse aux tribunaux de la ville.

La secrétaire à la Justice, Teresa Cheng, a déclaré dans un communiqué publié après les démissions : "Le socle constitutionnel sur lequel repose notre indépendance judiciaire ne sera pas ébranlé."

PRESSION SUR D'AUTRES JUGES ÉTRANGERS

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que Hong Kong avait assisté à "une érosion systématique de la liberté et de la démocratie".

"La situation a atteint un point de basculement où il n'est plus tenable pour les juges britanniques de siéger au principal tribunal de Hong Kong, et (cela) risquerait de légitimer l'oppression", a-t-elle ajouté.

Ce mois-ci, Mme Truss a critiqué les autorités de Hong Kong pour avoir accusé un groupe de défense des droits de l'homme basé en Grande-Bretagne de collusion avec des forces étrangères dans une violation "probable" de la loi sur la sécurité.

Dans un rapport sur Hong Kong en décembre dernier, elle a déclaré que si l'indépendance judiciaire était de plus en plus fragile, elle pensait que les juges britanniques pouvaient encore "jouer un rôle positif en soutenant cette indépendance judiciaire".

La présence de juges étrangers à Hong Kong est inscrite dans la Loi fondamentale, la mini-constitution qui garantit les libertés et l'autonomie étendue du centre financier mondial sous la domination chinoise, y compris la poursuite des traditions de common law de Hong Kong forgées pendant l'ère coloniale.

M. Reed a précédemment déclaré qu'il ne siégerait pas à la HKCFA dans l'éventualité où le système judiciaire de la ville serait sapé.

Les avocats locaux ont déclaré que ces démissions mettraient probablement la pression sur les 10 autres juges étrangers de la Cour d'appel finale pour qu'ils démissionnent. Six d'entre eux sont britanniques.

Ces juges, également originaires du Canada et d'Australie, sont pour la plupart des juristes seniors à la retraite dans leur pays d'origine, contrairement à Reed et Hodge, qui étaient encore en fonction.

Deux autres juges étrangers, la Britannique Brenda Hale et l'Australien James Spigelman, ont également quitté le plus haut tribunal de la ville depuis 2020.

"C'est un coup dur pour la fraternité locale et la grande tradition de l'État de droit de Hong Kong", a déclaré à Reuters un avocat chevronné. "Pour toutes les pressions à venir, nous avions vraiment besoin d'eux et je crains ce qui va suivre".

Dans une déclaration mercredi, le président de la Hong Kong Law Society, Chan Chak Ming, a exhorté Reed et Hodge à reconsidérer leur décision, exprimant son "profond regret" et déclarant que cette décision "est décevante" par rapport au soutien du public et de la communauté juridique en faveur du maintien du rôle des juges étrangers.