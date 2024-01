Tenable Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion de l'exposition, qui s'occupe de la gestion, de la mesure et de la comparaison des risques de cybersécurité dans les environnements complexes de technologie de l'information (TI). Les solutions de l'entreprise offrent une visibilité sur les problèmes de sécurité, tels que les vulnérabilités, les mauvaises configurations, les violations de la conformité interne et réglementaire et d'autres indicateurs. Les solutions de la société comprennent Tenable.io, Tenable.io Web Application Scanning, Tenable Lumin Exposure View, Tenable.cs, Tenable.ad et Tenable.asm. Tenable.io est son offre de gestion des vulnérabilités en mode SaaS (Software-as-a-Service), qui permet aux entreprises d'avoir une vision basée sur les risques des surfaces d'attaque traditionnelles et modernes. Tenable.cs fournit aux équipes de sécurité en nuage les outils dont elles ont besoin pour appliquer, surveiller et rendre compte des politiques de sécurité et de conformité dans les environnements multi-cloud. Tenable.io Web Application Scanning fournit une analyse automatisée des vulnérabilités pour les applications Web modernes.

Secteur Logiciels