Tenable : Nomination de Marcello Spiga au poste de directeur des ventes EMEA Nord et Sud pour Tenable

Tenable®, la société de Cyber Exposure, a nommé Marcello Spiga au poste de directeur des ventes EMEA Nord et Sud. Basé en France, Marcello gérera les opérations de Tenable dans la région, en poursuivant ses initiatives stratégiques sur le marché de la sécurité des entreprises, ainsi qu'en développant ses activités et ses relations avec le channel.

« La menace à laquelle nous sommes confrontés dans le domaine de la cybersécurité n'a jamais été aussi grande », a déclaré David Cummins, vice-président de la région EMEA chez Tenable. « La profonde compréhension du secteur de la cybersécurité que possède Marcello sera un atout inestimable pour aider nos clients et partenaires à faire face aux cybermenaces auxquelles ils sont confrontés, à mieux les comprendre et à les résoudre. Son expérience avérée en matière de définition de stratégies commerciales, de leadership et de gestion d'équipes sera déterminante pour Tenable. Nous sommes ravis d'accueillir Marcello dans l'équipe ».

Marcello Spiga possède de solides références en matière de cybersécurité, puisqu'il travaille dans ce secteur depuis plus de trente ans, et il possède aussi une expérience dans le monde du stockage et du développement.

« Si, historiquement, la cybersécurité était un sujet de discussion réservé aux acteurs de cette discipline, elle est aujourd'hui une conversation grand public. Et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés", a déclaré Marcello Spiga. "La façon dont nous travaillons et nous connectons a été bouleversée, le cloud n'étant plus "optionnel" mais impératif. Mais les organisations qui ont exploité la vitesse et l'élasticité du cloud, sans se préoccuper des implications en matière de sécurité, sont confrontées à de nouveaux risques liés aux acteurs de la menace. C'est une ère passionnante pour la cybersécurité et je suis impatient d'aider les organisations à repenser leur stratégie de sécurité et à remédier aux faiblesses de leur infrastructure pour rétablir l'équilibre. »

