Baisse des bourses ; Tenaris refait parler d'elle

(Alliance News) - L'indice principal de Milan a baissé mardi, reprenant son souffle après un rallye de quatre jours qui a porté l'indice à son plus haut niveau depuis février dernier.

Les salles de marché évaluent un certain nombre de données économiques importantes en provenance de la Chine et de la zone euro. Parmi eux, l'inflation en Italie a légèrement ralenti en décembre, confirmant les prévisions initiales de l'Istat et restant parmi les plus élevées de la zone euro. Comme l'a annoncé l'Istat mardi, les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 11,6 % en décembre après avoir augmenté de 11,8 % en novembre, conformément aux estimations initiales de l'office national des statistiques et du marché.

Celui de l'Allemagne, en revanche, était de 8,6 % en décembre, le plus bas en quatre mois et conforme à l'estimation préliminaire.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 0,6 pour cent à 25 758,00.

Parmi les autres marchés boursiers européens, Londres est dans le rouge de 0,2%, tout comme Paris et Francfort.

Parmi les marchés boursiers plus petits, la moyenne capitalisation est en hausse de 0,1% à 42 292,94, la petite capitalisation est en baisse de 0,3% à 29 337,52, et l'Italie Croissance est en baisse de 0,3% à 9 497,09.

Sur la liste principale de Piazza Affari, parmi les quelques actions qui ont résisté au courant baissier, Leonardo a sauté en tête, augmentant de 4,0 % à 8,57 EUR. Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur l'action de "neutre" à "acheter" avec une juste valeur de 11,70 euros.

Tenaris, en revanche, a augmenté de 1,9 pour cent, se relevant après deux sessions baissières. L'action est évaluée à 17,34 euros par une moyenne de 11 analystes sur la plateforme MarketScreener, ce qui la sous-évalue de 12%.

Parmi les performances baissières, Banco BPM, en queue de peloton, a perdu 2,8 %, après avoir clôturé la session précédente en tête de liste avec un gain de 4,2 %. Redburn a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter". La banque a également annoncé lundi qu'elle avait signé un accord de prêt de 5 millions d'euros pour le groupe Mare, une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans et qui se concentre sur l'innovation grâce à de nouvelles technologies habilitantes pour l'industrie.

Le financement s'ajoute aux opérations déjà en cours pour soutenir Mare Wave, le plan de croissance pluriannuel conçu pour permettre des investissements allant jusqu'à 80 millions d'euros, qui est déjà en cours et qui accélère rapidement l'évolution du groupe Mare dans tout le pays par le biais d'acquisitions, de croissance organique et de l'introduction d'un nouveau modèle commercial évolutif.

Une autre banque, FinecoBank, a également chuté, perdant 2,3 % à 16,33 euros. JP Morgan a relevé son prix cible sur le titre à 18,00 euros, contre 16,70 euros.

Sur le segment des cadets, la Juventus FC a progressé, en hausse de 3,6 % après le vert de la veille avec 0,8 %.

Webuild, qui affiche une hausse de 1,8 % à 1,55 EUR, est également vu au sommet, car il poursuit son programme de rachat d'actions. Plus récemment, elle a informé lundi qu'elle a racheté 15 000 de ses propres actions ordinaires du 9 au 13 janvier.

Le Seco, quant à lui, a progressé de 0,5 pour cent. Axelera AI a annoncé mardi qu'elle avait choisi Seco comme unique développeur européen de solutions d'IA périphérique basées sur sa plateforme MetisTM AI, une plateforme performante, rentable et conviviale qui combine matériel et logiciel pour accélérer la vision par ordinateur périphérique. Seco obtiendra un accès privilégié à la technologie AI d'Axelera et achèvera la conception d'une carte et d'un module de développement basés sur un facteur de forme standard.

Alérion, de l'autre côté de la liste, a plutôt cédé 1,9 pour cent après le vert 2,7 pour cent de la nuit dernière.

Non loin derrière, Italmobiliare a chuté de 1,8% après un gain de 2,5% à la veille de la négociation. L'action sortait auparavant d'une série baissière de quatre jours.

Du côté des petites capitalisations, Openjobmetis a progressé de 3,6 %, indiquant sa troisième séance à la hausse.

Le PLC, quant à lui, est en hausse de 2,6 %, affichant tout de même une légère perte depuis le début de 2023.

Orsero, en revanche, a augmenté de 2,3 %, se dirigeant vers sa cinquième session haussière.

En queue de peloton, Bastogi a chuté de 2,6 %, après sa perte de 0,6 % la veille.

Parmi les PME, Grifal a été bien acheté, faisant progresser le titre de 3,1% après sa hausse à deux chiffres - plus de 14% - de la veille. L'action se négociait à un niveau inhabituellement élevé de 61 000 contre une moyenne quotidienne de 15 6000 au cours des trois derniers mois.

Alfonsino - en hausse de 6,2 pour cent à 0,5330 EUR - a indiqué mardi qu'elle avait enregistré des ventes de 4,6 millions d'EUR en 2022, soit une augmentation de 17 pour cent par rapport aux 3,9 millions d'EUR de l'année précédente. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

A la baisse, G Rent a chuté de 5,2% à 2,01 euros. Toutefois, le titre a bien démarré l'année 2023, avec des actifs en hausse de 13 %.

Fenix Entertainment, quant à lui, a chuté de 4,8 pour cent, après le vert de la veille avec 1,6 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0813 contre USD1.0823 à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2201 USD contre 1,2204 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 85,30 USD le baril, contre 84,03 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 904,72 USD l'once, contre 1 917,95 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de mardi, le rapport mensuel de l'OPEP est attendu à 1300 CET.

Dans l'après-midi, les données sur l'inflation, les achats d'obligations étrangères et les achats d'obligations étrangères arriveront du Canada.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.