Baisse des futures Mib ; force sur le dollar

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en baisse vendredi, plombés par la faiblesse du sentiment mondial. Les données économiques américaines plus fortes que prévu et les remarques agressives des responsables de la Réserve fédérale laissant entrevoir une nouvelle hausse des taux de 50 points de base ont ébranlé les marchés financiers, les poussant à la vente.

Les investisseurs ont également pris en compte les données montrant que l'inflation des producteurs en Allemagne a encore baissé en janvier, alors qu'ils attendent les données sur les comptes courants de la zone euro dans la matinée. Pendant ce temps, la BCE - par l'intermédiaire de son numéro un Christine Lagarde - a cherché à clarifier les choses, prévoyant que la banque centrale procédera à une nouvelle hausse des taux de 50 points de base, puis "évaluera la prochaine voie".

Sur le bâtiment Eccles, dans l'outil FedWatch de la plateforme CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 81 % d'une augmentation dans la fourchette de 475/500 points de base. La probabilité d'une augmentation dans la zone de 500/525 bps est de 19 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 pdb.

Ainsi, le FTSE Mib a perdu 150,00 points, après le vert de 1,2% à 27 853,74 hier soir.

En Europe, le CAC 40 de Paris a perdu 49,30 points, le FTSE 100 de Londres a perdu 21,00 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 97,00 points.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap a clôturé dans le rouge fractionné à 44 781,10 jeudi soir, la Small-Cap a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 30 308,52 et l'Italy Growth a clôturé en hausse de 0,3 % à 9 704,40.

Hier, sur la liste principale de Piazza Affari, c'est Tenaris qui a le mieux tiré son épingle du jeu en progressant de 8,0 % après avoir annoncé mercredi soir des résultats records pour 2022. Au 31 décembre 2022, Tenaris a fait état d'un chiffre d'affaires net de 3,62 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 76% par rapport aux 2,06 milliards de dollars du quatrième trimestre 2021. Le bénéfice net, quant à lui, a connu une croissance à trois chiffres pour atteindre 803 millions USD au dernier trimestre de l'année, soit 139% de plus que sur la même période en 2021. Le bénéfice net pour les 12 mois s'élève à 2,55 milliards de dollars, "et atteint un niveau record", comme l'explique la société dans une note, en hausse de 142% par rapport à 1,05 milliard de dollars en 2021.

UniCredit, quant à lui, a progressé de 4,3 % à 19,42 euros. L'action a atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 19,46 EUR.

Pirelli a suivi, augmentant de 3,4 % à 4,96 EUR par action et clôturant pour la quatrième session consécutive du côté haussier.

Des sommets ont également été enregistrés pour Saipem, qui a progressé de 1,5 % après avoir chuté de 2,4 % la veille de la séance.

Interpump Group, en revanche, a clôturé en baisse de 0,5 pour cent. La société a approuvé son rapport intermédiaire pour l'exercice clos le 31 décembre, qui se termine par un bénéfice net consolidé pour la période de 269,6 millions d'euros, contre 198,5 millions d'euros, soit une hausse de près de 36 %. Le chiffre d'affaires net pour l'année s'est élevé à 2,07 milliards d'euros, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

Enel, par contre, a cédé 0,2 % après une perte de 0,1 % à la veille de la négociation.

Sur la moyenne capitalisation, Banca Monte dei Paschi di Siena a clôturé avec un gain de 4,1 %. La société a annoncé jeudi que l'agence de notation Moody's Investors Service a relevé les notes de la banque de deux crans, faisant passer l'évaluation de crédit de base autonome de "b3" à "b1", la note des dépôts à long terme de "B1" à "Ba2" et la note de la dette subordonnée de "Caa1" à "B2". La note de la dette senior non garantie à long terme a été relevée de trois crans, passant de "Caa1" à "B1".

Tod's a clôturé en tête pour la quatrième séance consécutive, progressant de 1,5 % à 36,68 euros.

Webuild - en baisse de 0,2% à 1,73 EUR - a annoncé jeudi que l'assemblée des créanciers de Clough, qui s'est tenue le 15 février 2023 en Australie, avait approuvé le projet d'acquisition des actifs de Clough par le groupe et que la société assumerait donc la gestion et le contrôle des activités de Clough en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée à partir du 16 février 2023.

Anima Holding, par contre, était dans le rouge de 0,1%. Mediobanca a annoncé mercredi matin qu'elle avait conclu l'achat de 25,0 millions d'actions ordinaires d'Anima Holding pour le compte du FSI par le biais d'une procédure de construction accélérée inversée de livres. La contrepartie totale, basée sur un prix par action de 4,35 EUR, équivaut à un débours de 108,7 millions d'EUR pour le fonds stratégique.

Le fonds s'est retrouvé avec Ariston Holding, qui a cédé 2,4%, dans le sillage de la veille qui a cédé 0,7%.

Du côté des petites capitalisations, Eems a progressé de 7,1% à 0,0448 EUR, terminant ainsi la troisième séance consécutive à la hausse.

Quartiers élevés également pour I Grandi Viaggi, qui a progressé de 4,0 % après le recul de 4,5 % de la veille.

Sabaf - en hausse de 0,1 % - a approuvé mardi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une baisse de 3,9 % de son chiffre d'affaires à 253,1 millions d'euros, contre 263,3 millions d'euros un an plus tôt. Le bénéfice net de la période s'élève à 15,7 millions d'euros, en baisse de 34 % par rapport aux 23,9 millions d'euros de 2021.

Parmi les baissiers, minoritaires sur la liste, LVenture a cédé 5,0 % à EUR0,3610, après le vert de la veille avec 8,9 %.

Parmi les PME, Alfonsino a clôturé dans le vert - en hausse de 1,7 % - après avoir annoncé son partenariat avec Beintoo, la société de données du groupe Mediaset, qui opère dans les secteurs de la publicité numérique et du marketing basé sur les données.

Frendy Energy, quant à elle, a augmenté de 10 % à 0,2640 EUR, inversant une tendance baissière de trois séances.

Leone Film Group a clôturé en baisse de 1,8 % après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 55,8 millions d'euros en 2022, en baisse de 43 % par rapport aux 98,6 millions d'euros de 2021. Cette baisse, a expliqué la société, est principalement due à la diminution des revenus de l'année provenant des productions exécutives internationales et au fait que de nombreuses productions de grandes séries de l'année seront livrées en 2023.

GEL a également fait piètre figure, en baisse de 6,2 % après avoir annoncé mercredi que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 était d'environ 17,2 millions d'euros, en baisse de 7,5 % par rapport à 2021, où il s'élevait à 18,6 millions d'euros.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,3 pour cent, le Nasdaq de 1,8 pour cent, tandis que le S&P 500 a cédé 1,4 pour cent.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a baissé de 0,7 pour cent, le Shaghai Composite de 0,8 pour cent, tandis que le Hang Seng était dans le rouge de 0,3 pour cent.

Parmi les devises, la force du dollar s'est confirmée. L'euro a changé de mains à 1,0635 USD contre 1,0678 USD à la clôture de jeudi. En revanche, la livre vaut 1,1935 USD contre 1,2012 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 83,60 USD par baril contre 83,64 USD par baril jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 822,88 USD l'once contre 1 823,27 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1000 CET, la balance des comptes courants désaisonnalisée est attendue dans la zone euro.

À 1445 CET, le discours Bowman de la Fed sera prononcé, tandis qu'à 1900 CET, les données de Baker Hughes seront publiées. Enfin, comme d'habitude le vendredi, à 2130 CET, ce sera le tour du rapport COT.

