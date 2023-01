Futurs passives ; Bullard confirme sa position hawkish

(Alliance News) - Les contrats à terme laissent présager une ouverture baissière pour les marchés boursiers européens jeudi, la seule bourse de Francfort se situant juste au-dessus de la ligne de parité dans le sillage de la clôture baissière de Wall Street dans la nuit.

Les marchés boursiers asiatiques ont également évolué dans une direction mitigée, la faiblesse de Wall Street au cours de la nuit ayant pesé sur le sentiment, les données économiques américaines ayant alimenté les craintes de récession, tandis que les investisseurs continuaient à évaluer les perspectives de resserrement de la politique monétaire.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que les taux ne sont pas encore totalement "restrictifs" et qu'ils pourraient atteindre 5,5 % d'ici la fin de l'année.

"Nous sommes presque dans une zone que nous pourrions qualifier de restrictive - nous n'y sommes pas encore", a déclaré M. Bullard mercredi dans une interview en ligne avec le Wall Street Journal. Les responsables veulent s'assurer que l'inflation suit une trajectoire régulière vers l'objectif de 2 %. "Nous ne voulons pas vaciller sur ce point", a déclaré le banquier.

"La politique doit rester plus stricte jusqu'en 2023" alors que le processus de désinflation se déroule, a ajouté M. Bullard.

Le FTSE Mib a ainsi cédé 77,50 points après avoir clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 26 052,39 la veille au soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 37,00 points, le CAC 40 de Paris a perdu 32,50 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 3,00 points.

Parmi les plus petites cotations mercredi soir, la moyenne capitalisation a clôturé en hausse de 1,1 pour cent à 42 901,55, la petite capitalisation a augmenté de 0,6 pour cent à 29 687,74, et l'Italie Croissance a gagné 0,2 pour cent à 9 581,13.

Sur la liste principale de la Piazza Affari mercredi soir, les valeurs pétrolières ont mené la danse, avec Tenaris et Saipem en hausse de 4,2% et 7,1% respectivement. Les prix du pétrole ont fortement augmenté mercredi en raison des espoirs de reprise économique en Chine, l'un des plus grands consommateurs d'énergie au monde, et montrant la bonne humeur des traders quant à l'amélioration des perspectives économiques mondiales.

Les affaires de la famille Agnelli ont également occupé le devant de la scène. Les actionnaires du Juventus Football Club ont nommé les nouveaux membres du conseil d'administration de la société, comme annoncé par le club mercredi. Andrea Agnelli a également démissionné des conseils d'administration d'Exor et de Stellantis.

Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone et Laura Cappiello rejoignent le conseil d'administration. Negri et Cappiello sont indépendants. Le conseil d'administration, qui s'est réuni après l'assemblée des actionnaires, a ensuite nommé Gianluca Ferrero comme président du conseil et Maurizio Scanavino comme administrateur délégué.

Parmi les actions de la galaxie Agnelli, Ferrari a clôturé dans le vert par 0,6, CNH Industrial a augmenté de 0,7 %, Iveco a gagné 1,7 % et Stellantis dans le rouge par 0,7 %.

Sur ce dernier point, il convient de noter que les ventes de voitures en décembre sont allées à l'encontre des performances du marché européen, où les immatriculations ont augmenté d'environ 13%. Comme l'ont montré mardi les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le géant issu de la fusion de PSA Groupe et de Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 10 % de ses ventes en décembre, ayant immatriculé 159 425 voitures contre 177 712 en décembre 2021, sa part de marché tombant à environ 15 % contre environ 19 %.

Azimut Holding - en hausse de 0,2% - a déclaré mercredi que, sur la base des résultats préliminaires et des premières prévisions, il s'attend à clôturer l'exercice 2022 avec un bénéfice net compris entre 395 millions et 405 millions d'euros, conformément à l'objectif fourni au marché d'au moins 400 millions d'euros dans des conditions normales de marché, malgré l'environnement difficile tout au long de l'année.

La collecte nette totale pour 2022 s'est élevée à 8,5 milliards d'euros, dépassant la limite supérieure de l'orientation fixée en début d'année, à savoir 6-8 milliards d'euros.

Sur le Mid-Cap, bon achat sur Webuild, qui a rallié 8,1%. Mirabella Financial Services a initié une position courte sur le titre à 0,68%.

Tinexta a baissé de 0,5%. La société a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir une participation de 65% dans Ascertia par le biais de sa filiale InfoCert.

La transaction a porté sur l'achat de 65 % du capital d'Ascertia pour un montant de 18,3 millions d'euros plus la position financière nette, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 28,2 millions d'euros.

OVS a vendu 0,1%. L'entreprise a présenté un projet d'investissement concernant la création d'un pôle d'innovation technologique et d'un centre multifonctionnel dans une optique de durabilité et d'économie circulaire.

Dans le secteur des petites capitalisations, lundi, DeA Capital a annoncé que Morrow Sodali agira en tant qu'agent d'information global pour fournir des informations sur l'offre publique d'achat à tous les détenteurs d'actions ordinaires de DeA Capital. L'action de la société a clôturé à 1,48 euro par action.

algoWatt a perdu 1,8 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait obtenu un financement de 275 000 euros pour ses activités de fournisseur de solutions énergétiques numériques et d'intégrateur de systèmes dans le cadre du projet Thumbs Up "Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential".

Parmi les PME, Fope a clôturé inchangé à 30,00 EUR par action après avoir annoncé que ses revenus pour 2022 ont augmenté de 54 % en glissement annuel pour atteindre 62,2 millions d'EUR, contre 40,3 millions d'EUR un an plus tôt.

Ce chiffre marque une croissance encore plus importante si on le compare au dernier exercice avant l'arrivée de Covid-19, 2019, enregistrant une amélioration de 78 % des recettes, qui passent de 35,5 millions d'euros.

Gibus a chuté de 3,0 % malgré l'approbation par le conseil d'administration des résultats d'exploitation consolidés au 31 décembre 2022, faisant état de revenus de 84,0 millions d'euros, en hausse d'environ 16 % par rapport aux 72,7 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Alfonsino, par contre, a augmenté de plus de 28%. La société a indiqué mardi qu'elle a enregistré des revenus de 4,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,2 %, le Shanghai Composite a augmenté de 0,4 % et le Nikkei a baissé de 1,4 %.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,8 %, le Nasdaq de 1,2 % et le S&P 500 a cédé 1,6 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0797 contre USD1.0817 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2331 USD contre 1,2362 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 84,14 USD le baril contre 87,14 USD le baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 908,82 USD l'once, contre 1 913,85 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de jeudi, la balance commerciale espagnole est attendue à 1000 CET, tandis que les données du compte courant et du compte courant corrigé des variations saisonnières de la zone euro sont publiées au même moment.

Toujours au Royaume-Uni, à 10h30 CET, vient l'enquête de crédit de la BoE et les données sur la productivité du travail.

À 1130 CET, le président de la BCE, M. Lagarde, doit s'exprimer, tandis que deux heures plus tard, la Banque centrale européenne publie le procès-verbal de sa réunion de décisions de politique monétaire.

Outre-mer, à 1430 CET, sont attendues les données sur les demandes continues de chômage, les permis de construire et l'ouverture de nouveaux sites de construction.

Entre 1630 CET et 1700 CET, les données sur le stockage de gaz naturel, les stocks de pétrole brut et les importations de pétrole brut arrivent.

Parmi les entreprises cotées à la Bourse italienne, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

