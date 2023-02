L'Europe en hausse, Tenaris bien sur Mib après les comptes

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont répondu aux prévisions et ont ouvert en hausse jeudi dans l'attente de l'indice des prix à la production américain prévu cet après-midi et des récentes données macroéconomiques qui semblent avoir repoussé la possibilité d'une récession, selon Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Les données sur l'emploi aux États-Unis restent solides, l'inflation continue de baisser mais la tendance à la baisse montre des signes de ralentissement. Et les données d'hier sur les ventes au détail aux États-Unis ont été la cerise sur le gâteau, avec une augmentation stupéfiante de 3 % des ventes au détail le mois dernier ; il s'agit du plus grand saut en deux ans."

"Du côté de la fabrication, les nouvelles sont presque aussi bonnes. La production industrielle est restée inchangée, principalement parce que le temps chaud a entraîné une baisse de 10 % des services publics. En outre, la production manufacturière a augmenté d'un pour cent et la production minière a augmenté de deux pour cent. Ces chiffres ne sont clairement pas le genre de chiffres que l'on s'attend à voir pour une économie en marche vers une récession, mais clairement pas ce que nous nous attendions à voir", a conclu l'analyste.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert en hausse de 0,5 pour cent à 27 658,70.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,9 %, le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 0,2 %, et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,6 %.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap est dans le rouge de 0,1 pour cent à 44 751,69, tandis que la Small-Cap est dans le vert de 0,2 pour cent à 30 399,86 et l'Italy Growth est en hausse de 0,1 pour cent à 9 676,79.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Tenaris prend la tête avec une hausse de 7,3 % après avoir annoncé mercredi soir des résultats records pour 2022. Au 31 décembre 2022, Tenaris a déclaré un chiffre d'affaires net de 3,62 milliards USD au dernier trimestre, soit une hausse de 76 % par rapport aux 2,06 milliards USD du quatrième trimestre 2021.

Le bénéfice net, quant à lui, a connu une croissance à trois chiffres pour atteindre 803 millions USD au dernier trimestre de l'année, soit 139% de plus que la même période en 2021.

Le bénéfice net pour les 12 mois s'est élevé à 2,55 milliards de dollars, "atteignant un niveau record", comme l'explique la société dans une note, en hausse de 142% par rapport à 1,05 milliard de dollars en 2021.

L'Ebitda 2022, quant à lui, s'élève à 3,65 milliards USD, soit une hausse de 168% par rapport à 1,36 milliard USD en 2021.

Enfin, le chiffre d'affaires net de 2022 a augmenté de 80 %, passant de 6,53 milliards de dollars à 11,77 milliards de dollars, grâce à une forte reprise de l'activité de forage pétrolier et gazier sur le continent américain.

Pirelli a suivi, en hausse de 4,0 %.

CNH Industrial a également ouvert dans le vert, en hausse de 0,2 pour cent, après avoir annoncé mercredi qu'elle avait racheté 597 103 de ses propres actions entre le 6 et le 10 février.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 14,8884 euros, pour un total de 8,9 millions d'euros.

Interpump Group a ouvert en baisse de 0,2% La société a approuvé son rapport intermédiaire pour l'année au 31 décembre, qui se termine par un bénéfice net consolidé pour la période de 269,6 millions d'euros contre 198,5 millions d'euros, soit une hausse de près de 36%.

Les ventes nettes pour l'année ont atteint 2,07 milliards d'euros, soit une hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

FinecoBank a progressé de 0,5 pour cent. Mercredi, elle a annoncé qu'elle envisageait une éventuelle émission d'instruments privilégiés de premier rang.

À cette fin, Fineco a mandaté BNP Paribas et UniCredit Bank - déjà arrangeurs du programme EMTN - ainsi que la Société Générale, tous en tant que teneurs de livre et chefs de file conjoints, pour organiser des réunions dédiées avec des investisseurs potentiels en Europe, à partir d'aujourd'hui.

Sur le marché des valeurs moyennes, Banca Monte dei Paschi di Siena a progressé de 1,0 % à l'ouverture, après avoir annoncé jeudi que l'agence de notation Moody's Investors Service a relevé de deux crans les notes de la banque, faisant passer l'évaluation de crédit de base autonome de "b3" à "b1", la note des dépôts à long terme de "B1" à "Ba2" et la note de la dette subordonnée de "Caa1" à "B2".

La note de la dette senior non garantie à long terme a été relevée de trois crans, passant de "Caa1" à "B1".

Webuild - dans le rouge de 0,2% - a annoncé jeudi que l'assemblée des créanciers de Clough, qui s'est tenue le 15 février 2023 en Australie, a approuvé la proposition d'acquisition des actifs de Clough par le groupe et que la société assumera donc la gestion et le contrôle des activités de Clough en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée à partir du 16 février 2023.

Autogrill ouvre en hausse de 0,2%. La société a annoncé mercredi qu'elle avait approuvé les chiffres préliminaires pour 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires annuel consolidé de 4,14 milliards d'euros, en hausse de 50 % par rapport aux 2,60 milliards d'euros de 2021.

Anima Holding ouvre dans le rouge de 0,7%. Mediobanca a annoncé mercredi matin qu'elle avait achevé l'achat de 25,0 millions d'actions ordinaires d'Anima Holding au nom du FSI dans le cadre d'une procédure de construction accélérée inversée de livres. La contrepartie totale, basée sur un prix par action de 4,35 EUR, équivaut à un décaissement pour le fonds stratégique de 108,7 millions EUR.

Du côté des petites capitalisations, Sabaf - en hausse de 0,1 pour cent - a approuvé mardi ses résultats au 31 décembre 2022, faisant état d'une baisse de 3,9 pour cent de son chiffre d'affaires à 253,1 millions d'euros, contre 263,3 millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice net de la période s'élève à 15,7 millions d'euros, soit une baisse de 34 % par rapport aux 23,9 millions d'euros enregistrés en 2021.

Elica ouvre en hausse de 0,9% après 2,3% la veille. Mardi, elle a annoncé un chiffre d'affaires de 548,6 millions d'euros pour l'exercice 2022, en hausse de 1,4 % par rapport aux 541,3 millions d'euros de l'exercice 2021.

L'Ebitda au 31 décembre 2022 s'élève à 50,8 millions d'euros, soit une hausse de 32 % par rapport aux 38,5 millions d'euros de l'année 2021.

GPI - dans le vert de 0,9 pour cent après le rouge de 3,6 pour cent de la nuit dernière - a indiqué mercredi que son conseil d'administration a examiné ses résultats préliminaires consolidés pour l'exercice 2022, qui s'est soldé par un chiffre d'affaires total de plus de 355 millions d'euros, contre 326,9 millions d'euros en 2021.

En tête, on trouve Bioera et PLC, en hausse de 6,3 % et 6,1 % respectivement.

Parmi les PME, Alfonsino a pris un bon départ, en hausse de 7,6 % après avoir annoncé son partenariat avec Beintoo, la société de données du groupe Mediaset, qui opère dans les secteurs de la publicité numérique et du marketing axé sur les données.

Leone Film Group, quant à lui, a commencé la journée en baisse de 1,8 % après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires de 55,8 millions d'euros en 2022, en baisse de 43 % par rapport aux 98,6 millions d'euros de 2021.

Cette baisse, a expliqué la société, est principalement due à la réduction d'une année sur l'autre des revenus des productions exécutives internationales et au fait que de nombreuses productions de séries majeures de l'année seront livrées en 2023.

L'Ebitda a également diminué pour la même raison, passant de 49,6 millions d'euros en 2021 à 38,9 millions d'euros, soit une baisse de 22 %.

GEL a également baissé de 1,1 % après avoir annoncé mercredi que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 était d'environ 17,2 millions d'euros, en baisse de 7,5 % par rapport aux 18,6 millions d'euros de 2021.

eViso a chuté de 1,9 pour cent, malgré un chiffre d'affaires de 145,0 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de 47 pour cent par rapport à l'année précédente.

À New York - dans la nuit en Europe - le Dow a clôturé dans le vert de 0,1 pour cent, le Nasdaq était en hausse de 0,9 pour cent, tandis que le S&P 500 a terminé dans le vert de 0,3 pour cent.

En Asie, le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,8 pour cent, le Shanghai Composite a baissé de 1,0 pour cent et le Nikkei a terminé dans le vert de 0,7 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0710 contre USD1.0677 à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2053 USD contre 1,2019 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,06 USD par baril, contre 84,11 USD par baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 841,30 USD l'once, contre 1 831,95 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1000 CET, sera publiée la balance commerciale italienne.

Au même moment, c'est le tour du rapport mensuel de la BCE tandis que dans l'après-midi, à 1430 CET, les permis de construire américains sont attendus.

Toujours en provenance des États-Unis et à nouveau à 14h30 CET, l'indice principal des prix à la production et les demandes initiales d'allocations de chômage seront publiés.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.