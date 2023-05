L'Europe en hausse ; baisse du chômage en Italie

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont évolué dans le vert à la mi-journée mercredi, alors qu'Eurostat a publié le taux de chômage de la zone euro, qui a légèrement baissé en mars.

En mars, le taux de chômage de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, s'est élevé à 6,5 pour cent, en baisse par rapport au taux de 6,6 pour cent enregistré en février et au taux de 6,8 pour cent de mars 2022.

Dans l'UE27, le taux de chômage s'est élevé à 6,0% en mars, stable par rapport à février 2023 et en baisse par rapport au taux de 6,2% enregistré en mars 2022.

Ainsi, le FTSE Mib était dans le vert de 0,8 pour cent à 26 835,78.

Parmi les petites valeurs italiennes, la Mid-Cap a augmenté de 0,2 % à 43 050,65, la Small-Cap a gagné 0,2 % à 28 767,53 et l'Italy Growth a grimpé de 0,1 % à 9 221,04.

En Europe, le CAC 40 à Paris est dans le vert de 0,6 pour cent, le FTSE 100 est en hausse de 0,2 pour cent et le DAX 40 à Francfort est en hausse de 0,6 pour cent.

En ce qui concerne l'Italie, le taux de chômage a baissé contre toute attente en mars, a rapporté l'Istat mercredi.

Le taux de chômage italien est passé de 7,9 % en février à 7,8 % en mars - révisé par rapport à un taux initial de 8,0 % - alors que le marché s'attendait à un taux de 8,0 % pour le mois de mars.

Sur la liste principale de Piazza Affari, UniCredit est resté en tête avec 4,4 % après que son conseil d'administration ait approuvé mardi ses résultats pour le premier trimestre 2023, le qualifiant de "meilleur premier trimestre de tous les temps et de neuvième trimestre consécutif d'amélioration des résultats à tous les égards".

Le bénéfice net comptable s'est élevé à 2,1 milliards d'euros, contre 274 millions d'euros pour la même période en 2022.

Le revenu total s'est élevé à 5,9 milliards d'euros, contre 5,0 milliards d'euros au premier trimestre 2022.

Parmi les quelques valeurs baissières, dans une liste presque entièrement teintée de vert, figure Stellantis, qui gagne 2,0% après avoir annoncé mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, avec des livraisons plus importantes et des prix "solides".

Le chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de 2023 a augmenté de 14% à 47,24 milliards d'euros, contre 41,48 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Les livraisons combinées ont augmenté de 8,3 %, passant de 1,42 million à 1,54 million, a déclaré le propriétaire de Citroën, Fiat et Chrysler.

Telecom Italia et Saipem ont connu une situation plus difficile, avec un recul de 2,4 %.

Saipem a annoncé mercredi avoir conclu mardi soir le transfert à KCA Deutag de ses activités de forage terrestre en Amérique latine correspondant à 44 appareils de forage.

La transaction fait partie de l'accord de vente des activités de forage terrestre, annoncé le 1er juin 2022, qui prévoit le transfert par Saipem à KCA Deutag de l'ensemble de ses activités de forage terrestre, pour un montant total en numéraire de 550 millions de dollars, en plus d'une participation de 10% dans KCAD elle-même.

La contrepartie du transfert finalisé hier soir est d'environ 40 millions d'USD, selon la note de l'entreprise.

Les deux autres compagnies pétrolières sont restées en bas de l'échelle, avec Tenaris en baisse de 0,9 %, ainsi qu'Eni, qui a baissé de 0,8 %.

Le conseil d'administration d'Eni a annoncé vendredi qu'il avait approuvé les résultats consolidés du premier trimestre, avec un bénéfice ajusté avant impôts de 4,98 milliards d'euros, en baisse de 5,0 % par rapport à la même période de l'année dernière, où il s'élevait à 5,23 milliards d'euros.

Campari, dans le vert de 0,3%, a déclaré mardi qu'il avait clôturé le premier trimestre avec des chiffres solides en glissement annuel, grâce à des ventes nettes qui ont augmenté à 667,9 millions d'euros contre 534,8 millions d'euros au cours du même trimestre de l'année précédente.

Sur le marché des valeurs moyennes, Credito Emiliano a progressé de 3,0%, suivi par Brunello Cucinelli, en hausse de 2,1%, et Acea, en hausse de 1,8%.

Tamburi Investment Partners - dans le rouge de 1,3% - a annoncé lundi qu'il a conclu un accord pour acquérir 51% d'Investindesign Spa, une société qui détient actuellement une participation majoritaire dans Italian Design Brands Spa. TIP, pour l'achat de 50,7% du capital d'Investindesign, investira 72 millions d'euros, donnant à IDB une valeur de capital économique de 220 millions d'euros.

Saras a cédé 2,6 % et a terminé en queue de peloton.

La petite capitalisation Pierrel a gagné 9,6% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé des accords avec 3M Company, une société américaine opérant au niveau international dans les secteurs de l'industrie, de la sécurité des travailleurs, du transport et de l'électronique, des soins de santé et des biens de consommation, dont les actions sont cotées à la Bourse de New York, pour acquérir certains produits dentaires d'anesthésie locale.

Les accords signés comprennent un accord d'achat d'actifs qui prévoit l'acquisition de Pierrel pour un prix d'achat de 70 millions USD.

Le conseil d'administration de Conafi Prestitò - qui se négocie en baisse de 0,3 % - a approuvé mardi les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une perte nette de 3,4 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, en aggravation par rapport à la perte nette de 1,7 million d'euros enregistrée en 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 5,9 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros en 2021.

PLC se négocie dans le vert à hauteur de 0,7 pour cent. Vendredi, le conseil d'administration a approuvé les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état de revenus en baisse à 60,6 millions d'euros, contre 67,6 millions d'euros en 2021. Il a fait état d'une perte de plus de 15,8 millions d'euros en 2022, contre un bénéfice de près de 3 millions d'euros en 2021.

Enfin, parmi les PME, Fenix Entertainment a chuté de 7,8 % après avoir clôturé en tête avec plus de 14 %. Vendredi, la société a annoncé une valeur de production de 7,5 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, contre 4,6 millions d'euros pour le premier trimestre 2022.

Illa n'est pas encore cotée. La société a annoncé un accord avec Bialetti Industrie, se négociant dans le vert par 0,4 pour cent. Mardi soir, les sociétés ont annoncé un accord-cadre pour la vente de l'activité de Bialetti, consistant en un ensemble d'actifs fonctionnels pour l'approvisionnement, la distribution et la commercialisation des produits de la marque 'Aeternum'.

L'accord-cadre prévoit qu'Illa paiera à Bialetti 3,8 millions d'euros à la date d'exécution, fixée au 20 juillet 2023, dont 500 000 euros ont déjà été versés à titre d'acompte, et un montant supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros à titre de complément de prix.

En Asie, le Hang Seng a clôturé dans le rouge (1,2 %) à 19 699,16 points, alors que les bourses japonaises et chinoises étaient fermées pour cause de vacances.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,1 % à 33 684,53, le Nasdaq a perdu 1,1 % à 12 080,51 et le S&P 500 a baissé de 1,2 % à 4 119,58.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1040 USD contre 1,0959 USD à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2511 USD contre 1,2468 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 73,76 USD contre 75,61 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 017,11 USD l'once contre 2 012,09 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, le taux hypothécaire américain à 30 ans est attendu à 1300 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1415 CEST, seront publiées les données de l'ADP, tandis qu'à 1545 CEST, l'indice des directeurs d'achat du secteur tertiaire sera publié. À 1630 CEST, ce sera le tour du décompte des raffineries de l'EIA. À 2000 CEST, enfin, la décision attendue du FOMC sur les taux d'intérêt.

