L'avenir est en marche ; Saipem remporte une commande au Brésil

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont affiché une tendance haussière avant que la cloche ne sonne vendredi, malgré les propos fermes tenus jeudi par un responsable de la Réserve fédérale américaine qui a insisté sur le fait que la banque centrale américaine maintiendra les taux d'intérêt élevés pendant un certain temps.

Lael Brainard, vice-présidente de la Réserve fédérale, a déclaré jeudi que les taux d'intérêt devront rester élevés pendant un certain temps même si l'inflation ralentit, promettant que la banque centrale a l'intention de "maintenir le cap" dans la lutte contre la hausse des prix.

"Même avec la récente modération, l'inflation reste élevée et la politique monétaire devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps", a déclaré M. Brainard dans un discours préparé pour un événement à Chicago.

Dans les nouvelles économiques - avant la négociation - les prix à la production en Allemagne ont augmenté de 21,6 % en décembre 2022 par rapport à décembre 2021. Comme l'a indiqué l'Office fédéral de la statistique vendredi, la hausse des prix à la production a ralenti pour la troisième fois consécutive. En novembre, le taux de variation par rapport au même mois de l'année précédente était de 28,2 pour cent, en octobre de 34,5 pour cent. Le pic a été enregistré en août et septembre avec une augmentation de 45,8% chacun. Par rapport à novembre 2022, les prix à la production ont diminué de 0,4 %.

Avant l'ouverture, le prix cible d'Intesa Sanpaolo a également été relevé par Jefferies et ODDO BHF, tandis que Jefferies a également relevé son prix cible pour Banco BPM et BPER Banca.

Dans l'actualité des entreprises, Saipem a annoncé vendredi qu'elle avait remporté deux contrats offshore d'un montant total d'environ 900 millions USD. Il s'agit d'un champ pétrolier en eau profonde dans le bassin de Santos, dans l'Atlantique Sud, à 270 kilomètres de la côte de São Paulo, au Brésil.

Assicurazioni Generali, d'autre part, a annoncé jeudi soir qu'elle allait commencer à racheter ses propres actions pour exécuter le plan d'incitation à long terme du groupe appelé "Plan LTI 2022-2024" approuvé par l'assemblée des actionnaires en avril. L'opération de rachat a été autorisée par l'assemblée des actionnaires et concerne l'achat d'un nombre maximum d'actions propres de 10,5 millions.

Le FTSE Mib a donc gagné 130,00 points, après avoir clôturé dans le rouge à 25 596,28 jeudi soir, soit 1,8%.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a grimpé de 42,80 points, le CAC 40 de Paris était dans le vert de 40,00 points, et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 65,50 points.

Parmi les plus petites bourses italiennes jeudi soir, la Mid-Cap a chuté de 1,5 pour cent à 42 247,09, la Small-Cap a baissé de 0,8 pour cent à 29 443,60, et l'Italy Growth a terminé dans le rouge de 0,7 pour cent à 9 516,91.

Sur la liste principale de Piazza Affari, seuls Leonardo et Iveco Group ont été sauvés, qui ont clôturé en hausse de 1,9% et 1,6%. UniCredit a terminé juste au-dessus du pair.

Leonardo et le Secrétariat général de la Défense et la Direction nationale de l'armement ont annoncé jeudi la signature d'un contrat portant sur l'exercice d'options pour des hélicoptères AW169M LUH supplémentaires destinés à l'Autriche, a déclaré l'entreprise italienne. Le contrat d'acquisition prévoit 18 AW169M LUH - Light Uitlity Helicopters - supplémentaires destinés au ministère autrichien de la Défense, pour un montant de 304 millions d'euros.

Le secteur pétrolier a enregistré de mauvaises performances, Tenaris clôturant à moins 4,9 %, Saipem à moins 3,3 % et Eni à moins 1,4 %. En ce qui concerne ce dernier, le Credit Suisse a annoncé jeudi qu'il avait initié une couverture avec une recommandation de "surperformance" et un prix cible de 20 EUR, ajoutant le titre à l'univers de l'énergie intégrée européenne à grande capitalisation de la banque suisse.

Snam a chuté de 2,2 pour cent. Le conseil d'administration a annoncé jeudi qu'il avait approuvé le plan stratégique à l'horizon 2026, qui prévoit des investissements totaux de 10 milliards d'euros, soit une augmentation de 23 % par rapport au plan précédent pour la période 2021-2025, qui s'élevait à 8 milliards d'euros. Sur ce montant, 9 milliards d'EUR sont destinés aux infrastructures gazières.

Azimut Holding - en baisse de 1,7 % - a déclaré mercredi que, sur la base des résultats préliminaires et des premières prévisions, il s'attend à clôturer l'exercice 2022 avec un bénéfice net compris entre 395 millions et 405 millions d'euros, conformément à l'objectif fourni au marché d'au moins 400 millions d'euros dans des conditions de marché normales, malgré l'environnement difficile tout au long de l'année.

La collecte nette totale pour 2022 s'est élevée à 8,5 milliards d'euros, dépassant la limite supérieure de l'orientation fixée en début d'année, à savoir 6-8 milliards d'euros.

Sur le Mid-Cap, la Juventus a clôturé dans le rouge de 3,6%. Hier, les actionnaires ont nommé de nouveaux membres au conseil d'administration de la société : Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone et Laura Cappiello ont rejoint le conseil.

Au sommet se trouve GVS, qui a terminé en hausse de 7,0 %, suivi des seuls titres dans le vert : Saras, en hausse de 1,7 %, Italmobiliare et Brunello Cucinelli en hausse de 1,2 % et 0,6 %, respectivement.

Webuild a terminé en baisse de 0,6%. La société a annoncé jeudi qu'elle était sur le point de finaliser un accord avec Deloitte Administrators of Clough en Australie pour étendre le champ d'application de l'acquisition à des projets supplémentaires, sauvegardant ainsi la continuité des activités de la société, la livraison de travaux de qualité aux clients, et surtout la sauvegarde des compétences et du savoir-faire uniques de son personnel.

Fincantieri a clôturé dans le rouge de 0,8 % après avoir annoncé mercredi que, par le biais de sa filiale américaine Fincantieri Marine Group, elle avait signé un contrat avec CREST Wind, une coentreprise entre Crowley et ESVAGT, pour la conception et la construction d'un navire d'exploitation de service.

Du côté des petites capitalisations, Newlat Food a clôturé dans le rouge de 1,3%. Jeudi, elle a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé préliminaire pour 2022 de 730 millions d'euros, soit une hausse organique de 17 % en glissement annuel par rapport aux 625 millions d'euros déclarés à la fin de l'exercice 2021, et une hausse de 128 % par rapport à l'exercice 2019 où le chiffre d'affaires était de 320 millions d'euros, l'année de sa cotation sur le segment STAR de la bourse italienne.

I Grandi Viaggi a clôturé en queue de peloton et a terminé en baisse de 6,2 pour cent. Mercredi, le conseil a approuvé le projet d'états financiers au 31 octobre 2022 et a examiné les résultats consolidés du groupe entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, faisant état d'une perte nette de 140 000 euros, contre une perte nette de 1,4 million d'euros au 31 octobre 2021.

En tête, Autostrade Meridionali, qui a gagné 10 %, suivi de Piovan, en hausse de 3,4 %, et de Pininfarina, en hausse de 2,7 %.

Parmi les PME, Neurosoft a clôturé dans le vert de 30%. Alfonsino a également fait bonne figure, terminant à 29%. Mardi, la société a fait état de revenus de 4,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. Cependant, au cours de l'année dernière, l'action a perdu 66 %.

Doxee - en hausse de 2,5 % - a annoncé qu'elle avait conclu un accord d'investissement avec Simest pour soutenir l'internationalisation de l'entreprise et de sa filiale autrichienne Doxee CEE Gmbh.

Medica a clôturé dans le vert de 0,2% après avoir annoncé que Fabio Grandi assumera le rôle de directeur commercial mondial, à partir de mars 2023, renforçant ainsi la structure commerciale actuelle.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 0,8 % à 33 007,94, le Nasdaq en baisse de 1,0 %, et le S&P 500 a cédé 0,8 %.

Parmi les bourses asiatiques, le Shanghai Composite a augmenté de 0,8 %, le Hang Seng de 1,5 % et le Nikkei de 0,6 %.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0835 contre USD1.0801 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2362 USD contre 1,2359 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 86,36 USD le baril, contre 85,90 USD le baril jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 928,03 USD l'once, contre 1 921,63 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de vendredi, les ventes au détail seront publiées au Canada à 1430 CET, tandis que les données sur les ventes de maisons existantes arriveront des États-Unis.

Parmi les entreprises du marché boursier, Casasold et SIT publieront leurs comptes pour l'année écoulée.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.