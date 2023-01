Le Mib dépasse les 26 000 points ; Saipem et Tenaris se portent bien

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué dans une tendance haussière mercredi, les salles de marché accueillant favorablement les signes de relâchement de la pression inflationniste. Le taux annuel de la zone euro s'est établi à 9,2 % en décembre, contre 10,1 % en novembre, a indiqué Eurostat mercredi. Un an plus tôt, le taux était de 5,0 %.

Au Royaume-Uni, le taux a ralenti à 10,5% en décembre, comme prévu, s'éloignant ainsi du sommet de 41 ans de 11,1% atteint en octobre, tandis que le taux de base est resté inchangé à 6,3%.

Il convient également de noter que la Banque centrale du Japon a confirmé sa politique monétaire extrêmement accommodante, les responsables ayant également confirmé le plafonnement de la fourchette du taux d'intérêt des obligations à 10 ans à 0,5 %.

Le FTSE Mib a donc augmenté de 0,2 %, franchissant les 26 000 points à 26 039,93 et marquant un nouveau sommet de onze mois.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le vert avec 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était en parfaite parité.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est en baisse de 0,7 pour cent à 42 763,66, la petite capitalisation est en hausse de 0,3 pour cent à 29 600,58 et l'Italie croissance est juste au-dessus de la normale à 9 561,30.

Sur la liste des valeurs vedettes, Tenaris a grimpé de 5,2 %, suivant le vert à la veille de la clôture avec 3,0 % et menant la liste depuis la sonnerie.

BPER Banca, en revanche, a progressé de 1,7% à 2,22 euros. Il convient de noter que la Deutsche Bank a commencé à couvrir l'action avec une juste valeur à 2,60 euros.

Saipem a également connu une bonne session, augmentant de 5,3 % après une perte de 0,9 % le jour précédent.

Les ventes de Stellantis - en hausse de 0,2 % - en décembre ont suivi la tendance du marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 12,8 %. Comme le montrent les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, mardi, le groupe fusionné PSA et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 10,3 % de ses ventes en décembre, ayant immatriculé 159 425 voitures contre 177 712 en décembre 2021, avec une part de marché en baisse à 14,6 % contre 18,7 %.

Du côté baissier, Telecom Italia a chuté de 1,0%, après deux sessions clôturées positivement.

Pirelli a chuté de 0,1%, après avoir terminé deux sessions en territoire positif.

Sur le Mid-Cap, de bons achats sur Webuild, qui est haussier avec 6,1%.

Tinexta a également bien grimpé, marquant un plus de 2,1 pour cent. La société a annoncé mercredi la signature d'un accord contraignant pour acquérir 65% du capital d'Ascertia Limited par le biais de sa filiale InfoCert. Ascertia est un acteur de premier plan sur le marché de la confiance numérique. Basé à Londres, il est également présent aux Émirats arabes unis et au Pakistan.

La transaction implique l'achat de 65% du capital d'Ascertia pour une contrepartie de 18,3 millions d'euros plus la position financière nette, ce qui correspond à une valeur d'entreprise de 28,2 millions d'euros.

Quartiers élevés également pour Brunello Cucinelli, qui a progressé de 4,3% après une perte de 0,8% la veille.

Parmi les quelques performances baissières, OVS a chuté de 1,3 % à 2,70 EUR lors de sa quatrième séance à la baisse. L'entreprise a dévoilé mardi son projet d'investissement visant à créer un pôle d'innovation technologique et un centre multifonctionnel dans une optique de durabilité et d'économie circulaire. Le projet prévoit l'embauche de 125 personnes, dont des diplômés universitaires ayant des compétences dans le monde du numérique, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, ainsi que des personnalités spécialisées qui seront employées dans le retraitement des vêtements et les activités liées au centre multifonctionnel.

MFE chute - avec les actions de classe B - de 1,5 pour cent, plaçant le prix à 0,6090 EUR et fermant la liste des moyennes capitalisations.

Du côté des petites capitalisations, Orsero a progressé de 6,2 %, se dirigeant vers sa cinquième séance à la hausse et marquant un plus de 12 % depuis le début de l'année.

ePrice s'est également bien comporté, avec une hausse de 4,8 %, bien qu'il faille mentionner le faible cours de l'action à EUR0,0153 avec une volatilité annuelle de 120.

En bas, Bastogi a cédé 3,5 %, après les 1,3 % du vert de la veille.

En revanche, Netweek ferme la marche, avec une baisse de 8,8 % après un gain de 2 % la nuit dernière.

Parmi les PME, l'alimentation de haute qualité a pris la première place, progressant de 7,4 pour cent et suivant le gain de 11 pour cent de la nuit dernière.

Alfonsino, quant à lui, a grimpé de 15 pour cent, avant de passer aux enchères de la volatilité avec son prix à 0,6480 EUR. La société a indiqué mardi qu'elle avait enregistré des ventes de 4,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 1,1 pour cent, le Nasdaq dans le vert de 0,1 pour cent, tandis que le S&P 500 a baissé de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a évolué à USD1.0851 contre USD1.0806 à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2346 USD contre 1,2277 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 87,00 USD le baril, contre 85,58 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 913,80 USD l'once contre 1 914,15 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1300 CET, les données sur les prêts hypothécaires MBA américains sont publiées.

Plus tard, à 1430 CET, viendront l'indice des prix à la production aux États-Unis, les données sur les ventes au détail et, au Canada, l'indice des prix des biens industriels.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.