Milan dans le vert avant la confiance des consommateurs

(Alliance News) - Lundi, Milan a fait mieux que toutes les bourses européennes, qui ont néanmoins ouvert en territoire positif lors d'une journée calme en termes de données macroéconomiques. En Italie, on attend la publication de celles sur la confiance des consommateurs et des entreprises pour le mois de février.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 1,3 pour cent à 27 324,15, la Mid-Cap est en hausse de 0,9 pour cent à 44 733,59, la Small-Cap est en hausse de 0,7 pour cent à 30 112,28 et l'Italy Growth est en hausse de 0,6 pour cent à 9 596,74.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 1,0 %, le FTSE 100 de Londres de 0,9 % et le DAX 40 de Francfort de 1,1 %.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, les majors pétrolières se partagent les fortunes, avec Tenaris parmi les meilleurs avec un actif de 2,5% et Saipem en queue de peloton en baisse de 2,2%, le jour où sont attendus les résultats de l'exercice 2022.

"Le pétrole brut continue de se débattre. Les bulls pétroliers n'ont jamais acheté l'histoire de la réouverture chinoise, ni la forte baisse de la production russe. Mais ils jouent peut-être avec la probabilité croissante de récession qui accompagne les politiques plus restrictives des banques centrales du monde entier. Pour cette raison, les vendeurs cherchent certainement à vendre le brut américain un peu en dessous de 78 USD par baril", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Stellantis a augmenté de 0,2 pour cent. La société a annoncé que Thierry Koskas est le nouveau PDG de la marque Citroën et directeur des ventes et du marketing à compter du 1er mars 2023.

Le reste de la galaxie Agnelli se porte bien avec Ferrari en hausse de 0,6 %, Iveco est dans le vert de 0,5 % et CNH Industrial gagne 1,7 %.

Les banques se sont bien comportées, avec UniCredit qui s'en sort le mieux et progresse de 3,0 %, BPER Banca qui gagne 2,4 % et FinecoBank en hausse de 2,2 %.

Après les résultats, Pirelli est dans le vert de 1,5 %. Les revenus en 2022 étaient de 6,62 milliards d'euros, ce qui est supérieur à l'objectif de 6,5 milliards d'euros et en hausse de 24 % par rapport à 2021, où ils étaient de 5,33 milliards d'euros. Le résultat net en 2022 s'élève à 435,9 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport aux 321,6 millions d'euros de 2021.

Sur le segment des cadets, Anima Holding a gagné 1,9%, après avoir annoncé avoir signé un contrat contraignant pour acquérir une participation de 80% dans Castello SGR, une société leader dans la promotion et la gestion de produits d'investissement alternatifs principalement immobiliers basée à Milan.

La contre-valeur est de 60 millions d'euros, qui seront payés entièrement en espèces.

Tinexta - dans le vert de 0,3% - et 24Ore Business School ont annoncé jeudi avoir conclu un partenariat stratégique pour structurer une offre éducative dédiée au monde de l'entreprise.

"Ce partenariat porte sur la création de contenus de formation numériques à haute valeur ajoutée sur les principaux thèmes de l'innovation, dans le but de guider et d'accélérer les parcours d'apprentissage intégrés pour soutenir la croissance des entreprises italiennes", expliquent les sociétés dans une note.

doValue a chuté de 1,1 % après avoir annoncé jeudi ses principaux résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net, y compris les éléments non récurrents, de 16,5 millions d'euros, contre 23,7 millions d'euros pour la même période de 2021, et marquant une baisse de plus de 30 %.

"La contraction est principalement attribuable à l'impact négatif du complément de prix dû par doValue à Eurobank dans le cadre de l'acquisition de doValue Grèce, ainsi qu'à des impôts plus élevés, partiellement compensés par la croissance de l'Ebitda, la baisse de D&A, la diminution des provisions pour risques et charges et la baisse des charges d'intérêts", explique la société dans une note.

Dans le segment des petites capitalisations, Autostrade Meridionali a grimpé de 5,8 %, après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les résultats de l'exercice clos le 31 décembre, faisant état d'un bénéfice pour la période de 15,8 millions d'euros, contre 16,0 millions d'euros pour la même période l'an dernier.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 34,0m EUR contre 89,9m EUR au 31 décembre 2021, soit une baisse de 62%.

L'Ebitda s'établit à 22,4 millions d'euros contre 29,8 millions d'euros en 2021 au 31 décembre 2021, soit une baisse de 25%.

Sogefi a gagné 2,3% après avoir annoncé vendredi l'approbation de ses résultats opérationnels 2022, faisant état d'un bénéfice net pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 29,6 millions d'euros, contre 2,0 millions d'euros en 2021, ou 26,4 millions d'euros sans tenir compte de la perte comptable liée à la vente de Filtration Argentina.

Les revenus pour 2022 s'élèvent à 1,55 milliard d'euros, en hausse d'environ 18% par rapport à la même période en 2021, où ils étaient de 1,32 milliard d'euros.

Alkemy n'est pas encore cotée en bourse, mais a annoncé jeudi qu'elle avait vu le revenu consolidé du groupe et l'EBITDA opérationnel au 31 décembre 2022, faisant état d'une croissance du premier de 10 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Plus précisément, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 105,0 millions d'euros, contre 95,2 millions d'euros au 31 décembre 2021, en raison du changement de périmètre du groupe au cours de l'année et de la croissance organique des activités.

Parmi les PME, Directa SIM n'est pas encore en activité, mais a annoncé que son conseil d'administration a décidé de mettre fin au poste de directeur général avec effet immédiat.

Ainsi, Elena Motta ne fera plus partie du personnel.

Toutes les fonctions précédemment exercées par la directrice générale seront reprises par l'administrateur délégué, Vincenzo Tedeschi.

Laboratorio Farmaceutico Erfo a augmenté de 7,2 %, après avoir revu ses résultats financiers consolidés au 31 décembre 2022, et a déclaré des revenus pro-forma de 6,0 millions d'euros, en hausse d'environ 18 % par rapport aux 5,1 millions d'euros au 31 décembre 2021.

Les revenus consolidés s'élèvent à EUR5.0m, en ligne avec 2021.

Omer a chuté de 0,2 pour cent, après avoir revu les chiffres consolidés préliminaires au 31 décembre 2022 faisant état d'une valeur de production de 63 millions d'euros, en hausse d'environ 10 pour cent par rapport aux 57,1 millions d'euros de 2021 consolidés.

Cette évolution, explique la société, "est attribuable à la fois à l'augmentation des provisions de production des projets en cours, et pour lesquels les révisions de prix connexes résultant des formules contractuelles ont été prises en compte, et au démarrage de certains nouveaux projets de production au cours de l'année".

56% de la valeur de la production a été réalisée en Italie, 20% en France, 9% en Allemagne, 7% aux Etats-Unis et les 8% restants dans d'autres pays.

Le conseil d'administration de MeglioQuesto - en baisse de 1,9% - a examiné jeudi soir les principales données opérationnelles et financières consolidées et pro-forma au 31 décembre, avec une valeur de production comprise entre 78,0 et 81,0 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres de pas moins de 20% par rapport au chiffre de 62,5 millions d'euros pour 2021.

Parmi les bourses asiatiques, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,1 % à 27 423,96, le Hang Seng a terminé dans le rouge de 0,3 % à 19 943,51 et le Shanghai Composite était en baisse de 0,3 % à 3 258,03.

À New York vendredi, le Dow a clôturé en baisse de 1,0 % à 32 816,92, le Nasdaq a perdu 1,7 % à 11 394,94 et le S&P 500 a terminé en baisse de 1,1 % à 3 970,04.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0557 USD contre 1,0546 USD à la clôture vendredi. En revanche, la livre valait 1,1964 USD contre 1,1946 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 82,74 USD le baril contre 82,08 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 818,85 USD l'once contre 1 817,45 USD l'once à la clôture vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 1000 CET est attendue la confiance des entreprises italiennes et en même temps la masse monétaire M3 et les prêts aux particuliers dans la zone Euro.

À 1100 CET, c'est au tour de la confiance des consommateurs et du sentiment du secteur des services de la zone euro.

Outre-mer, dans l'après-midi, à 14h30 CET, sont attendues les données sur les principales commandes de biens durables et les commandes de biens hors aviation et défense.

Parmi les sociétés cotées à la Bourse italienne, les résultats de Saipem et Technoprobe sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

