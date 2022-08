Tenaris affiche une hausse de 167 % de ses bénéfices de base au deuxième trimestre.

Le producteur de tuyaux en acier pour les activités d'exploration pétrolière et gazière a déclaré mercredi en fin de journée que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'avril à juin s'élevait à 806 millions de dollars. La marge EBITDA a dépassé les 28 %, la hausse des prix de vente moyens ayant compensé les augmentations des coûts de l'énergie et des matières premières.

Pour le troisième trimestre de l'année, le groupe a déclaré que la croissance des ventes serait plus limitée en raison de facteurs saisonniers et d'une baisse des expéditions vers les projets de pipelines.