Tenaris S.A. est le 1er producteur mondial de tubes en acier destinés aux industries gazières et pétrolières. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de tubes (94,6%) : tubes non soudés en acier (3 146 Kt vendues en 2022) et tubes soudés en acier (387 Kt vendues) destinés essentiellement aux activités de forage. Le groupe propose également des produits accessoires (produits tubulaires, de revêtement de surfaces, etc.) et des prestations d'installation, d'assemblage, de support logistique, etc. ; - autres (5,4%) : notamment fabrication de conduits destinés au transport des fluides pétroliers et gaziers. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (8,5%), Amérique du Nord (58,7%), Amérique du Sud (21,7%), Moyen Orient et Afrique (8,8%) et Asie-Pacifique (2,3%).