Tenax International SpA est une société basée en Italie qui conçoit et produit des balayeuses et des laveuses de rues 100 % électriques à basse tension. La société propose une vaste gamme de solutions personnalisables, qui peuvent être combinées avec une gamme modulaire de chargeurs de batterie basse tension et de batteries entièrement interchangeables. Elle propose également des solutions de location avec un service d'entretien complet inclus. La société garantit une assistance complète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle dispose d'un réseau mondial de distribution et d'assistance avec des ateliers fixes et mobiles, des machines de démonstration et des entrepôts approvisionnés en pièces détachées pour l'entretien et la réparation. La société est présente dans le monde entier.

Secteur Véhicules et machines lourdes