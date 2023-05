Tenax renouvelle le conseil d'administration et confirme le président sortant

(Alliance News) - L'assemblée générale des actionnaires de Tenax International Spa s'est réunie mardi pour approuver les comptes de l'exercice 2022 et renouveler le conseil d'administration.

En ce qui concerne le conseil d'administration, le nombre de membres a été fixé à cinq et Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Alessandro Simonazzi, Giovanni Biagi et Alessandro Sasso et Nadia Ramazzini ont été nommés administrateurs indépendants jusqu'à l'approbation des comptes au 31 décembre 2025.

Le conseil d'administration qui s'est réuni immédiatement après a confirmé Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia au poste de président-directeur général et Alessandro Simonazzi à celui d'administrateur délégué.

Tenax a clôturé mardi dans le vert, avec une hausse de 1,2 %, à 3,28 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

