Tenaya Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie de stade préclinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la mise à disposition de thérapies curatives qui s'attaquent aux facteurs sous-jacents des maladies cardiaques. Elle fait progresser un pipeline de thérapies modificatrices de la maladie développées à l'aide de ses plateformes de produits et de ses capacités pour cibler des sous-populations définies de patients atteints de formes rares ou prévalentes de maladies cardiaques. La société fait progresser des produits candidats issus de trois plateformes de produits diverses, telles que la thérapie génique, la régénération cellulaire et la médecine de précision. Elle fait également progresser un pipeline diversifié qui comprend à la fois des thérapies géniques et des petites molécules. Les capacités de la société comprennent les modèles de maladie, l'ingénierie de la capside, les promoteurs et les éléments de régulation, l'administration de médicaments et la fabrication.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale