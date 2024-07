Tenaz Energy Corp. est une société énergétique basée au Canada. La société se concentre sur l'acquisition et le développement durable d'actifs pétroliers et gaziers internationaux. La société a des activités nationales au Canada et des actifs de gaz naturel offshore aux Pays-Bas. Les activités nationales de la société consistent en un projet de pétrole semi-conventionnel dans le membre Rex du groupe Upper Mannville à Leduc-Woodbend dans le centre de l'Alberta. Le projet de développement semi-conventionnel de la société est situé dans la région de Leduc-Woodbend en Alberta, au Canada. Ce projet cible la zone Rex au sein de la formation Manville et a une production d'environ 2 337 barils équivalent pétrole (bep) par jour. Les actifs gaziers des Pays-Bas sont situés dans le secteur néerlandais de la mer du Nord. Tenaz détient également une participation dans Noordgastransport B.V. (NGT), qui possède des réseaux de collecte et de traitement du gaz dans la mer du Nord néerlandaise.