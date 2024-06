Tenaz Energy Corp. a annoncé que Michael Kaluza l'avait informée de son intention de quitter son poste de directeur de l'exploitation, mettant ainsi un terme à une carrière extraordinairement fructueuse de quarante-sept ans dans l'industrie de l'énergie. M. Kaluza était un membre fondateur de l'équipe de direction et a joué un rôle important dans les progrès de Tenaz depuis 2021.

La société a annoncé la nomination de Jenson Tan au poste de directeur des opérations, en remplacement de M. Kaluza, après une période de transition appropriée. M. Tan apporte à son nouveau poste vingt-deux ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie. Il a récemment occupé le poste de vice-président du développement commercial chez Vermilion Energy. Il possède une vaste expérience en matière d'exploitation, d'ingénierie et de gestion dans le cadre d'un large éventail de projets internationaux, américains et canadiens, notamment en ce qui concerne l'ingénierie et la gestion des actifs d'un certain nombre de champs de production et de développement offshore.

M. Tan est titulaire d'une licence en ingénierie pétrolière de l'université du Texas.