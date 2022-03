Analyse - Le recalibrage du risque russe est un signal d'alarme pour les investisseurs

L'achat d'entreprises sur la base de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est l'une des tendances les plus chaudes du secteur de la gestion de fonds, attirant des investissements totalisant plus de 35 000 milliards de dollars au début de 2020.

Mais pour les gestionnaires de fonds de Boston à Londres, l'accent a surtout été mis sur les entreprises, le risque de gouvernance étant largement ignoré dans les décisions d'investissement dans un pays même.

La Chine a nié les allégations d'abus contre les Ouïghours dans le sud du Xinjiang. Le gouvernement de l'Arabie saoudite a déclaré que le meurtre de Khashoggi avait été commis par un groupe de voyous.

Aujourd'hui, alors que les banques et les entreprises occidentales réexaminent des centaines de milliards de dollars d'exposition à la Russie, plus d'une demi-douzaine de gestionnaires de fonds interrogés par Reuters ont déclaré que la crise ukrainienne les amenait à repenser la manière dont ils assignent le risque pays.

"Nous devons accepter que nous, en tant qu'industrie, avons commis une très grosse gaffe en ne prenant pas cette invasion (de la Crimée) en 2014 pour ce qu'elle était et en n'agissant pas en conséquence", a déclaré Sasja Beslik, responsable de la durabilité chez l'investisseur danois de 87 milliards de dollars en fonds de pension PFA.

"Est-ce quelque chose que nous aimerions répéter ?" Beslik a dit des investisseurs qui se sont retrouvés à détenir des actifs russes souvent en difficulté depuis son invasion de l'Ukraine, que Moscou décrit comme une "opération spéciale" pour désarmer le pays.

Bien qu'un fonds puisse faire sa propre évaluation de la qualité et de la structure du gouvernement d'un pays, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres pour les décisions d'investissement.

Pour quelque 71 % des 35 000 milliards de dollars investis avec une orientation ESG, l'analyse se concentre sur le risque d'un investissement, plutôt que sur le bilan d'un pays en matière de droits de l'homme ou d'autres facteurs de gouvernance.

Il peut être plus facile d'ignorer les droits de l'homme si un gestionnaire de fonds ESG estime que les chances de perdre de l'argent sur un actif, tel qu'une obligation souveraine, sont suffisamment faibles compte tenu de son prix, parce que, par exemple, le gouvernement en place du pays concerné est sûr.

Nicholas Lardy, senior fellow au Peterson Institute for International Economics, a déclaré que pour les décisions d'investissement concernant la Chine, du moins les investisseurs occidentaux se concentrent davantage sur la valeur actionnariale que sur les droits de l'homme.

Cependant, l'engagement sur le risque souverain est la prochaine frontière pour les investisseurs, a déclaré Martina Macpherson, présidente du Network for Sustainable Financial Markets, une organisation à but non lucratif dirigée par des experts financiers et universitaires.

C'est particulièrement le cas "lorsqu'il s'agit de risques ESG systémiques tels que le climat, la biodiversité, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance des États", a ajouté Mme Macpherson.

Les répressions gouvernementales peuvent parfois être suivies d'une augmentation des investissements dans le pays concerné, car les perturbations de l'activité économique quotidienne cessent, comme on l'a vu après que la Chine a mis un terme aux manifestations pro-démocratie à Hong Kong il y a deux ans.

Les investissements directs étrangers en Chine ont augmenté de 14,9 % en 2021.

Pékin aborde rarement la question de la démocratie, mais a déjà qualifié les modalités de gouvernance de la Chine de "démocratie populaire à processus intégral".

RÉCOMPENSE DU RISQUE

Les paris sur de tels mouvements du marché n'ont pas toujours été sûrs.

Les investisseurs internationaux, par exemple, ont été critiqués l'année dernière pour avoir détenu des obligations émises par la Biélorussie lorsque son président Alexandre Loukachenko a intensifié la répression des manifestants.

Et les investisseurs dans une série de sociétés chinoises, de la technologie aux promoteurs immobiliers, ont subi des pertes lorsque Pékin a déclenché une répression réglementaire l'année dernière.

Si certains fonds se sont débarrassés de leurs investissements dans ces pays, invoquant des problèmes de réputation et de moralité ainsi que le risque de pertes, il s'agissait généralement de fonds plus petits ou de fonds ayant pour mandat d'investir en vue d'un résultat durable.

La plupart sont restés, notamment parce que la tâche de se retirer devient plus difficile à mesure que le marché s'agrandit.

Le fonds BlackRock iShares ESG Aware MSCI EM ETF, par exemple, a investi environ 3 % en Russie, mais 28 % en Chine, selon les données de Refinitiv.

"C'est trop gros pour être ignoré et c'est trop rentable", a déclaré Lardy à propos des avoirs des investisseurs en Chine.

Ce point de vue est partagé par Ross Gerber, président de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, qui a déclaré que l'énorme portée économique mondiale de la Chine la rend difficile à éviter pour tout investisseur.

"Il n'y a pas moyen de contourner la Chine", a déclaré M. Gerber, qui possède des actions de Tesla, par exemple, dont une grande usine se trouve à Shanghai.

"Les gens me critiquent pour avoir des investissements en Chine et pas en Russie, mais c'est très nuancé, les personnes qui critiquent tapent sur un iPhone fabriqué en Chine et portent des vêtements fabriqués en Chine."

Néanmoins, certains déplacent désormais leur argent hors de Chine.

Le fonds souverain norvégien de 1 300 milliards de dollars a déclaré qu'il avait exclu la société chinoise Li Ning en raison d'un "risque inacceptable" que le fabricant de vêtements de sport contribue à de graves violations des droits de l'homme au Xinjiang, en Chine.

Li Ning n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi après l'annonce de la Norges Bank.

RISQUE SOVÉRANT

L'un des principaux facteurs absents des calculs ESG est le prix de marché de la dette souveraine, a déclaré Diliana Deltcheva, responsable de la dette des marchés émergents au fonds SRI Bond EM du gestionnaire d'actifs Candriam, qui exclut depuis longtemps la dette russe, bélarussienne, chinoise et des États du Golfe.

Dans le cas de la Russie, les étrangers détiennent près de 80 milliards de dollars de dette, y compris des obligations souveraines libellées en roubles, en euros et en dollars, ainsi que des titres d'entreprises en devises fortes, tandis que les investisseurs hors de Russie détenaient également 86 % du flottant du marché boursier russe à la fin de 2021.

En outre, les entreprises occidentales, de BP et Société Générale à Citigroup et Apple, ont tissé des liens avec la Russie. Nombre d'entre elles ont interrompu ou mis fin à ces liens depuis l'invasion, des mesures qui, selon certains, montrent que les valeurs ESG se sont maintenant infiltrées de la gestion de l'argent dans le processus décisionnel des entreprises.

"Il n'y a pas de règles qui vous protègent", a déclaré Sonia Kowal, présidente de l'investisseur ESG basé aux États-Unis, Zevin Asset Management, à propos des investissements dans certains pays. Kowal a dit qu'elle évite les investissements en Russie et dans les entreprises chinoises contrôlées par l'État.

Jeffrey Gitterman, un gestionnaire de patrimoine axé sur l'ESG dans le New Jersey, a déclaré qu'il a vendu la participation de 5 % de sa société dans les marchés émergents la semaine dernière après l'invasion de la Russie, s'inquiétant entre autres que les avoirs en Chine puissent également faire l'objet de restrictions.

"Tout ce que nous savons sur le rôle des ME (marchés émergents) dans les portefeuilles est maintenant sujet à réévaluation", a-t-il ajouté.

(1 $ = 6,8803 couronnes danoises)