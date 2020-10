Dixcent : Le don de 1,5 million de dollars en monnaie numérique de la Chine a impressionné les analystes. Les acheteurs, pas tant que ça

Dans le cadre de ce programme d'une semaine, la Banque populaire de Chine (PBOC) a donné 200 yuans (29,75 dollars) à chacun des 50 000 consommateurs sélectionnés lors d'une loterie dans des "enveloppes rouges" numériques, faisant ainsi écho à la manière traditionnelle dont le pays offre de l'argent liquide.

Le portefeuille en ligne était accessible via une application, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un compte bancaire, les paiements étant acceptés via des scanners de smartphones dans les magasins du centre-ville de la quatrième ville de Chine, des détaillants de produits de luxe aux snacks.

Le plus grand procès de ce type à ce jour dans la deuxième économie mondiale a été salué par les analystes comme un pas en avant pour Pékin dans sa quête de ce qui est devenu un Saint Graal parmi les banques centrales du monde - la première monnaie numérique de banque centrale.

"L'événement de la semaine dernière signifie vraiment que le yuan (numérique) est déjà passé de la théorie à la pratique", a déclaré Wang Shibin, co-fondateur de la plate-forme de négociation de devises cryptographiques HKbitEX

Mais cela a suscité des craintes chez certains observateurs étrangers : si le yuan numérique, qui fonctionne en dehors des infrastructures financières existantes telles que Swift, gagne une traction internationale, il pourrait miner la domination du dollar américain sur les systèmes de paiement mondiaux

La PBOC n'a pas répondu immédiatement à la demande de Reuters de commenter le déroulement du programme pilote de Shenzhen.

Au début de ce mois, sept banques centrales, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon, ont défini les principes clés de l'émission de monnaies numériques

Raymond Yeung, économiste en chef pour la Chine à l'ANZ, a déclaré que le yuan numérique aurait un plus grand effet au niveau national car en permettant aux autorités de surveiller plus étroitement la circulation des devises, il contribuerait à prévenir le blanchiment d'argent. Il pourrait également permettre une politique monétaire plus ciblée ou, in extremis, la perception de taux d'intérêt négatifs sur les espèces

Il a déclaré que la question de savoir si les gens ordinaires feraient leurs achats avec le yuan numérique plutôt qu'avec des plateformes de paiement par téléphone mobile comme WeChat ou Alipay "tout se résume à des incitations, et quel "vendeur" vous donne plus de motivation pour l'utiliser"

Alipay, exploité par une filiale du géant du commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd, et l'application WeChat Pay de Tencent Holdings Ltd dominent le marché et ont fait de la Chine l'un des marchés de paiement les plus avancés au monde

DÉMARRAGE TARDIF

Dans le quartier de Luohu à Shenzhen, plus de 3 000 magasins, de Dolce & Gabbana aux supermarchés, ont accepté la semaine dernière le yuan numérique pour payer des marchandises en partie ou en totalité en utilisant des appareils spéciaux pour scanner les codes QR intégrés dans une application mobile. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement quelle part du montant total de la prime avait été dépensée, ni où

Les réactions sceptiques de certains bénéficiaires de Shenzhen - habitués depuis longtemps à scanner les téléphones pour payer des biens avec d'autres systèmes - ont montré que la banque centrale et le gouvernement ont du travail à faire pour convaincre les consommateurs des avantages d'un yuan numérique soutenu par la banque centrale.

"Alipay et WeChat Pay sont sortis depuis longtemps", a déclaré une acheteuse qui n'a donné que son nom de famille, Zhong. "La nouvelle monnaie numérique est similaire à celles qui existent déjà, il est donc assez tard pour commencer le procès", a déclaré Zhong, qui a dit qu'elle était comptable.

Zhong a dit qu'elle pourrait envisager de passer à la nouvelle monnaie à l'avenir, en fonction de sa commodité et de sa sécurité.

Attirer les utilisateurs dépendra en grande partie des incitations à attirer les clients d'Alipay ou de WeChat Pay, déjà utilisés pour acheter tout, des produits de base aux produits financiers complexes, selon les analystes.

"Il est particulièrement important d'offrir la commodité et d'autres avantages pour promouvoir l'utilisation du yuan numérique", a déclaré G. Bin Zhao, économiste principal chez PwC Chine

Pékin peut l'associer à des subventions, des comptes de pension ou des chèques de paie du secteur public, dit-il, mais "pour que le yuan numérique soit accepté par le public, les banques et autres institutions doivent investir massivement dans les applications, le marketing et l'éducation"

Une autre utilisatrice du portefeuille en ligne du centre-ville de Shenzhen, qui a donné son nom de famille en yuan, a fait écho à cette notion, en disant que dépenser son cadeau en monnaie numérique était moins pratique que les options existantes.

"Je n'ai pas l'intention de l'utiliser à nouveau", a déclaré Yuan, qui dit travailler dans la finance. "A moins qu'il n'y ait une autre enveloppe rouge, bien sûr"

(1 $ = 6,7220 yuans chinois)

(Reportages de David Kirton à Shenzhen, Alun John à Hong Kong, Samuel Shen à Shanghai ; Reportages supplémentaires de Cheng Leng à Pékin ; Montage de Sumeet Chatterjee et Kenneth Maxwell)