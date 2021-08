FACTBOX - De l'éducation au bitcoin, la saison de la répression réglementaire en Chine

Les mesures réglementaires prises par la Chine depuis des mois à l'encontre d'une série d'entreprises privées ont plongé les jeunes pousses de la technologie et les entreprises vieilles de plusieurs décennies dans un environnement nouveau et incertain.

À la fin de la semaine dernière, le Conseil d'État, ou cabinet, a imposé des exigences étonnamment strictes au secteur du soutien scolaire privé, une industrie de 120 milliards de dollars qui comprend de nombreuses entreprises cotées à l'étranger.

Voici les secteurs qui ont récemment fait face à une pression réglementaire :

ÉDUCATION

La réglementation publiée samedi interdit aux entreprises de soutien scolaire privées à but lucratif de lever des fonds à l'étranger.

Les règles stipulent également que les centres de soutien scolaire doivent être enregistrés en tant qu'organismes à but non lucratif, qu'ils ne peuvent pas proposer de programmes pour des matières déjà enseignées dans les écoles publiques et qu'ils ne peuvent pas donner de cours le week-end et les jours fériés.

L'annonce a provoqué une chute massive des actions des entreprises de soutien scolaire cotées en bourse.

Les actions de New Oriental Education and Technology Group et de TAL Education Group, deux des principales sociétés de soutien scolaire, ont toutes deux chuté d'environ 70 % depuis vendredi, lorsque la nouvelle a circulé.

Un système d'enseignement supérieur compétitif a rendu les services de soutien scolaire extrêmement populaires auprès des parents, mais le gouvernement a récemment cherché à réduire le coût de l'éducation des enfants, dans le but de faire remonter un taux de natalité en retard.

FINANCEMENT EN LIGNE

En novembre, peu de temps avant l'introduction en bourse de Ant Group Co Ltd, qui aurait constitué une vente d'actions record, les autorités chinoises de réglementation bancaire ont publié un projet de règles appelant à un contrôle plus strict des prêts en ligne, domaine dans lequel Ant est un acteur majeur.

La réglementation fixe des limites aux prêts en ligne interprovinciaux et plafonne les prêts aux particuliers.

Le lendemain, la Banque populaire de Chine a interrompu l'introduction en bourse d'Ant Group. En avril, le régulateur a demandé à Ant de séparer ses activités de paiement de ses activités de financement personnel.

E-COMMERCE

Les régulateurs ont également sévi contre le commerce électronique traditionnel.

En avril, l'Administration nationale de la régulation des marchés a infligé une amende record de 2,75 milliards de dollars à Alibaba pour s'être livré à la pratique du "choix entre deux", dans laquelle une plateforme de commerce électronique interdit aux vendeurs de vendre sur des sites rivaux.

Le régulateur a également infligé des amendes à des entreprises plus petites pour d'autres pratiques liées aux droits des consommateurs et au travail.

En mai, il a infligé une amende de 300 000 yuans à son concurrent JD.com pour avoir diffusé de fausses informations sur ses produits alimentaires.

Cette semaine, le régulateur a ordonné aux entreprises chinoises de livraison de nourriture de mieux protéger les travailleurs.

La nouvelle de cette ordonnance a provoqué une chute d'environ 15 % des actions de Meituan, l'un des principaux fournisseurs de repas en ligne.

RIDE-HAILING

En juin, l'Administration du cyberespace de la Chine a demandé à la principale société de covoiturage, Didi Chuxing, de ne plus accepter de nouveaux utilisateurs, quelques jours après son entrée à la Bourse de New York.

Cette mesure a fait chuter d'environ un cinquième le cours de l'action de la société.

Selon les analystes et les investisseurs, les mesures prises à l'encontre de Didi ont davantage à voir avec le big data et les cotations à l'étranger des entreprises chinoises qu'avec les pratiques concurrentielles.

Le régulateur a d'abord cité des violations de la vie privée des consommateurs, mais a ensuite publié un ensemble distinct de projets de réglementation pour les entreprises chinoises riches en données, afin qu'elles procèdent à un examen de sécurité avant d'entrer en bourse à l'étranger.

Au moment de l'enquête du CAC, le régulateur du marché chinois a contraint Didi et d'autres entreprises à payer des amendes de 500 000 yuans pour avoir omis de déclarer des acquisitions de petites entreprises.

BITCOIN

En mai, trois régulateurs financiers ont élargi les restrictions imposées au secteur des crypto-monnaies en Chine en interdisant aux banques et aux sociétés de paiement en ligne d'utiliser les crypto-monnaies pour le paiement ou le règlement.

Ils ont également interdit aux institutions de fournir des services d'échange entre les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires, et ont interdit aux gestionnaires de fonds d'investir dans des crypto-monnaies en tant qu'actifs.

Dans les semaines qui ont suivi, les gouvernements provinciaux ont pris des mesures pour limiter l'extraction de bitcoins.

Ces mesures ont déclenché une vague de fermetures de mines dans tout le pays, le tabloïd Global Times, lié à l'État, estimant que 90 % des opérations minières seraient fermées à court terme.

PROPRIÉTÉ

Vendredi, le ministère chinois du logement et sept autres régulateurs ont demandé au secteur de la gestion immobilière d'"améliorer l'ordre".

Le sous-indice immobilier du CSI 300 a chuté de plus de 10 % depuis l'avis.

L'économie chinoise s'améliorant après un effondrement en 2020 dû au coronavirus, les autorités ont intensifié leurs efforts pour freiner les emprunts effrénés dans l'immobilier cette année, dans l'espoir d'empêcher une bulle d'actifs.

Parmi les autres mesures réglementaires figurent des plafonds d'emprunt pour les promoteurs, connus sous le nom de "trois lignes rouges", et des plafonds pour les prêts immobiliers accordés par les banques.

QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE ?

Certains experts considèrent l'industrie chinoise des jeux en ligne comme une cible idéale pour une répression, car elle est toujours dans le collimateur de Pékin en raison des inquiétudes suscitées par la dépendance des jeunes aux jeux.

Selon Rich Bishop, qui suit la réglementation des applications en Chine en tant que directeur général de l'éditeur d'applications AppInChina, basé à Pékin, il est probable que le gouvernement prenne des mesures sévères à l'encontre des nombreux jeux qui sont encore publiés sans les licences appropriées, ou même à l'encontre de certains jeux qui utilisent abusivement les données des utilisateurs.

Les investisseurs surveillent également de près les entreprises du secteur de la santé, après que le Conseil d'État ait demandé le mois dernier une réduction des prix des médicaments en 2021, appelant à la réforme d'un système complexe et à plusieurs niveaux de diagnostic et de traitement.

L'anxiété liée à la probabilité d'une réglementation a fait chuter le sous-indice CSI300 Health Care, qui suit les actions liées aux soins de santé, de plus de 9 % depuis vendredi. (Reportage de Josh Horwitz ; édition de Clarence Fernandez)