Factbox-Les liens entre Libaba et Ant commencent à s'effilocher sous le regard de la Chine

Depuis la fin de l'année dernière, cependant, le duo a pris des mesures concrètes pour établir des limites opérationnelles strictes, selon des sources familières avec l'affaire.

Voici des détails sur leur histoire commune, et comment leur proximité a joué au fil des ans :

LES PRÉOCCUPATIONS D'ALIBABA

Les débuts de Ant remontent à Alipay, lancé par Alibaba en 2004 en tant que service de paiement visant à répondre aux préoccupations des acheteurs et des vendeurs chinois en matière de transactions en ligne sur le marché du commerce électronique alors naissant du pays.

Ma a filialisé Alipay sept ans plus tard, malgré de fortes objections de la part des investisseurs, dont Yahoo, invoquant la possibilité de l'introduction de nouvelles règles visant à interdire les investissements étrangers dans les entreprises financières en Chine.

Alipay s'est ensuite étendu aux services de gestion de patrimoine et d'assurance, et a regroupé ces activités dans une entité appelée Ant Financial. Elle a de nouveau changé son nom en Ant Group en 2020.

ACCORD SUR LES ACTIONS

Après la scission d'Ant, les deux entreprises ont conclu un accord selon lequel Ant versait 37,5 % de ses bénéfices avant impôts à Alibaba. Cet accord a pris fin en 2019 lorsqu'Alibaba a acquis une participation de 33 % dans Ant, qu'elle détient toujours.

Ma contrôle actuellement Ant et, bien qu'il se soit retiré des postes de direction chez Alibaba ainsi que du conseil d'administration du géant du commerce électronique, il continue d'être un membre à vie de l'Alibaba Partnership, un groupe de cadres supérieurs qui a le droit de nommer une majorité du conseil d'administration d'Alibaba.

Neuf des 38 partenaires actuels d'Alibaba sont des cadres d'Ant, dont le directeur général et président d'Ant, Eric Jing.

Ant compte actuellement deux cadres d'Alibaba dans son conseil d'administration - Joe Tsai, cofondateur d'Alibaba, et Cheng Li, directeur de la technologie.

SYNERGIES

Les deux sociétés ont fréquemment parlé de leurs synergies, Ant déclarant dans le prospectus qu'elle a déposé à la bourse de Hong-Kong en 2020, avant que sa cotation en bourse ne soit retirée, que la "synergie avec Alibaba" était l'un de ses principaux avantages et que son "origine et son affiliation continue avec Alibaba est une source de force ainsi qu'un objectif".

Pendant des années, Alipay a été la principale option de paiement disponible sur les applications d'Alibaba, y compris Taobao, l'application de marché dominante en Chine, et Ele.me, l'application de livraison de nourriture.

Alipay, qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs, met en évidence de nombreuses entreprises appartenant à Alibaba en tant que "mini-applications" sur sa page de destination par défaut.

Ces synergies ont attiré des partenaires potentiels : en 2018, le géant américain du café Starbucks a mis en place son premier service officiel de livraison en ligne en Chine avec ce qu'il a décrit comme "l'écosystème Alibaba".

Pour être sûr, de tels arrangements n'étaient pas propres à Alibaba et Alipay, mais étaient également réalisés par des rivaux tels que Tencent Holdings, qui ont créé leurs propres écosystèmes avec leurs entreprises investies, tout en bloquant les services des rivaux, dans une pratique appelée "jardins clos".

Les régulateurs chinois ont critiqué cette pratique l'année dernière, affirmant qu'elle affectait l'expérience des utilisateurs et portait atteinte aux droits des consommateurs, ce qui a incité certaines de ces applications à s'ouvrir à des rivaux. Ele.me, par exemple, accepte désormais WeChat Pay de Tencent comme mode de paiement.

INVESTISSEMENTS

Alibaba et Ant ont également co-investi dans un certain nombre d'opérations.

En 2016, Alibaba et Ant ont investi 200 millions de dollars chacun dans la société de covoiturage Didi Chuxing, qui s'appelle désormais Didi Global.

En 2021, Alibaba et Ant ont mené un tour de financement de 280 millions de dollars dans la startup de partage de vélos Hello Inc. Ant avait déjà investi dans Hello en 2017 et 2018.

Ils détenaient également auparavant des participations dans l'entreprise indienne Paytm Ecommerce, l'entité mère de Paytm Mall, et détiennent toujours ensemble une participation de 29,4 % dans la startup chinoise d'intelligence artificielle Megvii par le biais de leurs filiales.