Jeux vidéo-La "licorne" française Voodoo rachète l'israélien Beach Bum

30 septembre (Reuters) - L'éditeur français de jeux vidéo Voodoo a annoncé jeudi l'acquisition de Beach Bum, un développeur israélien de jeux pour appareils mobiles, afin de renforcer sa position sur le marché et de diversifier ses revenus.

Voodoo, qui a rejoint l'an dernier les rangs toujours plus fournis des "licornes" françaises, soit les start-up valorisées plus d'un milliard de dollars, après des investissements de Goldman Sachs et Tencent, n'a pas précisé le montant de la transaction. Il serait compris entre 250 et 300 millions de dollars (215,65 et 258,78 millions d'euros), rapporte le journal financier israélien Globes https://en.globes.co.il/en/article-voodoo-buys-israeli-gaming-co-beach-bum-for-300m-1001385796, citant des sources.

Beach Bum, qui a édité des jeux mobiles comme "Backgammon - Lord of the Board" et "Spades Royale", a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions de dollars l'année dernière. (Reportage Khadija Adda-Rezig et Sarah Morland à Gdansk)