L'interdiction d'exporter certaines puces d'intelligence artificielle avancée imposée par les États-Unis touchera presque toutes les grandes entreprises technologiques chinoises, selon les analystes.

Le concepteur de puces Nvidia Corp a déclaré mercredi que les autorités américaines lui ont demandé de cesser d'exporter vers la Chine deux puces informatiques de pointe destinées à des travaux d'IA.

Advanced Micro Devices a également déclaré avoir reçu de nouvelles exigences en matière de licence qui empêcheront l'exportation vers la Chine de sa puce d'IA avancée appelée MI250.

Shu Jueting, porte-parole du ministère chinois du Commerce, a déclaré jeudi que Pékin s'oppose à ces mesures, estimant qu'elles portent atteinte aux droits des entreprises chinoises et menacent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les ordres soulignent l'aggravation des tensions entre les États-Unis et la Chine concernant l'accès à la technologie avancée des puces.

"Nous passons du blocage de certaines entreprises américaines pour l'approvisionnement d'une certaine entreprise, comme c'était le cas avec Huawei, à l'interdiction de vendre certains produits américains à la Chine tout court", a déclaré Jay Goldberg, PDG de D2D Advisory, une société de conseil en finance et stratégie.

Le pire scénario serait que Washington élargisse l'interdiction pour bloquer les fabricants de puces sous contrat, tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et Samsung, de fabriquer des puces pour les concepteurs de puces chinois, ont déclaré les analystes de Jefferies dans une obligation.

"Nous n'en sommes pas encore là, et les États-Unis évalueront probablement l'efficacité de chaque mesure progressive avant d'envisager une action drastique", ont-ils ajouté.

Les observateurs du marché disent que la dernière interdiction est susceptible de frapper un grand nombre d'entreprises technologiques chinoises, y compris des géants comme Alibaba Group Holding Ltd, Tencent Holdings Ltd, Baidu Inc, et Huawei Technologies Co Ltd.

Jefferies a ajouté que les entreprises concernées pourraient soit s'appuyer sur les services en nuage de Google d'Alphabet Inc ou d'AWS d'Amazon.com Inc pour développer des logiciels d'IA et les réexporter en Chine, soit utiliser plusieurs puces bas de gamme pour reproduire la puissance de traitement des puces haut de gamme interdites.

Un ancien cadre supérieur d'AMD en Chine a déclaré que les restrictions n'empêcheront pas les entreprises technologiques chinoises de faire progresser leurs recherches en IA, mais qu'elles rendront la recherche plus coûteuse et moins efficace à court terme.

"C'est un impact sur les ressources. Elles continueront à travailler sur les mêmes projets, elles continueront à avancer, cela les ralentit simplement", a-t-il déclaré à Reuters.

Alibaba, Tencent et Baidu n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Huawei s'est refusé à tout commentaire.

Les puces Nvidia et AMD visées par Washington sont utilisées pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique, en particulier la construction de modules d'entraînement pour des tâches telles que le traitement du langage naturel.

Ces modules pourraient également être utiles aux militaires pour modéliser des simulations de bombes et concevoir des armes.

M. Goldberg, de D2D, a déclaré qu'il y a peu d'entreprises chinoises qui pourraient proposer rapidement des puces pour remplacer celles d'AMD et de Nvidia et que les restrictions inciteraient probablement les startups nationales de puces à financer davantage pour réduire leur écart avec les entreprises américaines.

La Chine abrite un certain nombre de startups qui aspirent à fabriquer des puces capables de concurrencer Nvidia et AMD. Nombre d'entre elles ont été fondées par d'anciens employés de ces sociétés, mais peu ont atteint une échelle significative.

Les actions des fabricants chinois de puces IA Hygon Information Technology Co et Loongson Technology Corp ont bondi jeudi, augmentant respectivement de 10 % et 6 %.

La semaine dernière, Biren, une société fondée par des anciens de Nvidia et d'Alibaba, a dévoilé une puce de 7 nm qui, selon les experts, marque un progrès notable pour le secteur des puces chinoises.

"Il y a plusieurs dizaines de sociétés de puces chinoises qui travaillent sur toutes les saveurs d'accélérateurs d'IA, et leurs carnets de commandes vont se remplir demain", a déclaré Goldberg.