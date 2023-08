Le régulateur chinois du cyberespace a déclaré mercredi que les enfants de moins de 18 ans devraient être limités à un maximum de deux heures par jour sur leurs smartphones, ce qui a fait chuter les actions des entreprises technologiques.

L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a déclaré qu'elle souhaitait que les fournisseurs d'appareils intelligents introduisent des programmes dits de mode mineur qui interdiraient aux utilisateurs de moins de 18 ans d'accéder à l'internet sur des appareils mobiles entre 22 heures et 6 heures du matin.

Les fournisseurs devraient également fixer des limites de temps dans le cadre des réformes proposées, a déclaré la CAC.

Les utilisateurs âgés de 16 à 18 ans auraient droit à deux heures par jour, les enfants âgés de 8 à 16 ans à une heure et les enfants de moins de 8 ans à seulement huit minutes.

Toutefois, le CAC a déclaré que les fournisseurs de services devraient permettre aux parents de ne pas imposer de limites de temps à leurs enfants.

Les investisseurs n'ont pas été impressionnés.

Les actions des entreprises technologiques chinoises ont pour la plupart chuté dans les échanges de l'après-midi à Hong Kong après que le CAC a publié son projet de lignes directrices, qu'il a déclaré être ouvert aux commentaires du public jusqu'au 2 septembre.

Bilibili et Kuaishou ont perdu respectivement 6,98 % et 3,53 %, tandis que Tencent Holdings, qui exploite le réseau social WeChat, a clôturé en baisse de 2,99 %.

Xia Hailong, avocat au cabinet juridique Shanghai Shenlun, a déclaré que les règles seraient un casse-tête pour les entreprises de l'internet.

Beaucoup d'efforts et de coûts supplémentaires pour mettre en œuvre correctement ces nouvelles exigences réglementaires", a-t-il déclaré.

"Et le risque de non-conformité sera également très élevé. Je pense donc que de nombreuses sociétés Internet pourraient envisager d'interdire directement aux mineurs d'utiliser leurs services.

Ces dernières années, les autorités se sont montrées de plus en plus préoccupées par les taux de myopie et d'addiction à l'internet chez les jeunes.

En 2021, le gouvernement a imposé un couvre-feu aux joueurs de jeux vidéo de moins de 18 ans. Cette mesure a porté un coup dur aux géants du jeu comme Tencent.

Les plateformes de partage de vidéos comme Bilibili, Kuaishou et ByteDance proposent depuis 2019 des "modes adolescents" qui limitent l'accès des utilisateurs au contenu et la durée d'utilisation.

Les règles proposées interviennent après que Pékin a signalé la fin d'une répression réglementaire de plusieurs années à l'encontre de son industrie technologique. Les autorités ont déclaré qu'elles chercheraient à soutenir le développement des géants de la technologie. (Reportage de Josh Ye à Hong Kong, de la salle de presse de Pékin et de Liz Lee ; rédaction de Jacqueline Wong et Robert Birsel)